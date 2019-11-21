竹圍漁港漁船大火半小時燒光　漁會：疑遊客亂丟菸蒂引燃

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市竹圍漁港一艘停泊漁船「永樁號」21日下午突然冒出大火，因風勢助長導致火勢蔓延迅速，桃園市消防局第三大隊立即派遣消防人員趕往灌救，火勢雖在30分鐘內控制，但整艘漁船已付之一炬，還好沒有人員傷亡，因漁船當時未作業但為何會起火？桃園漁會透露，據傳是遊客亂丟菸蒂，但仍需消防局進一步鑑定釐清。

▲桃園市竹圍漁港21日傳出漁船火警，熊熊火勢從漁船竄出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市竹圍漁港21日傳出漁船大火，整艘漁船冒出白色濃煙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，火警發生於下午1時30分左右，消防局據報後，第三大隊包括竹圍分隊等共派出8輛消防車、23名警消趕往灌救，停靠漁港岸邊的漁船大火不斷竄燒，消防人員雖然很快在30分鐘內就撲滅火勢，但整艘漁船仍然被燒得精光，還好當時漁船上沒有船員，未傳出人員傷亡意外，起火原因需鑑識調查釐清，損失則還在估計。

▲桃園市竹圍漁港21日傳出漁船火警，消防人員處理殘火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據桃園區漁會表示，起火的漁船是「永樁號」，當時漁船上沒有船員在也未作業，據傳可能是遊客亂丟菸蒂引發火警，還好火勢未波及其他漁船，原因仍需調查。

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