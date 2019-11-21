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新莊90坪豪宅淪詐騙機房！話務手披棉被敲鍵盤　月詐百萬人民幣

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▲刑事局移送劉姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局移送劉姓主嫌等詐騙機房成員。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事警察局偵查第四大隊第三隊日前接獲線報，稱新北市一名劉姓金主日前在新北市新莊區機場捷運站某豪宅社區租賃90坪空間開設詐騙機房，以假冒公安方式詐騙老哽撥打電話欺騙大陸人，機房成立短短不到一個月得手人民幣上百萬元，由於機房生意太好，劉姓主嫌甚至甘心花月租10多萬元租豪宅毫不手軟，幹員進入機房時不少話務手身披棉被充當隔音棉，渾然不知警方已上門抓人。

▲刑事局破獲新北一個假稱公安的詐騙集團。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局破獲新北一個假稱公安的詐騙集團，偵四大隊副大隊長王志誠說明案情。（圖／記者張君豪攝）

刑事局日前接獲線報後，報請新北地檢署盈股檢察官秦嘉瑋指揮、刑事局偵四大隊第三隊與新北警海山分局成立專案小組展開監控，發現劉姓金主（38歲、無前科）剛剛抵達機房視察，並與屋內12名專責打電話欺騙大陸民眾的男女話務手一起被逮。

▲刑事局破獲新北一個假稱公安的詐騙集團。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局破獲新北一個假稱公安的詐騙集團，緝獲大批贓證物。（圖／記者張君豪攝）

現場並查獲詐欺工作機20支、犯罪所得新台幣61萬餘元、詐欺使用人頭卡18張、監視器1台、詐欺教戰手冊4紙、筆記型電腦2台等證物。警訊後依詐欺罪、組織犯罪條例移送新北地檢署，劉姓主嫌訊後遭警方聲押獲准。

警方指出，劉姓主嫌生性機警，平均每半個月到一個月就換轉換話務機房地點，讓檢警必須耗費更多時間監控才能鎖定機房地點。警方藉此案例呼籲民眾切莫親信任何自稱檢警來電、藉故要求民眾提領現金或匯款避免上當。

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