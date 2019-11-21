閨蜜老公也「歸me」！她甜喊：姊夫～車內解放　情人節收鑽石耳環...下場互告

▲台中一名人妻偷吃閨蜜丈夫，搞到雙方互告撕破臉。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中市一名林姓人妻與魏姓人妻情同姊妹。魏女在林女的鼓勵下學習第二專長並開設工作室，沒想到她竟勾搭上閨蜜老公，2人更在車內「脫褲摩擦」。林女知情後怒告，法院判魏女應賠償15萬元確定；而頭戴綠帽的魏夫也提告求償，法院日前判林夫應賠償20萬元。

林女主張，自己與丈夫結婚30年，育有1子1女，家庭十分和睦，她因工作關係結識從印尼遠嫁來台的魏女，2人情同姊妹，而魏女也以「姐姐」、「姊夫」來稱呼夫妻倆。魏女則在自己的鼓勵下學習第二專長，進而開設美睫美甲工作室。

林女指控，2017年4月開始，魏女趁著吳男接送她到工作室捧場的機會接近，2人透過臉書、LINE私下聯絡，丈夫還在農曆情人節時，送了魏女一對鑽石耳環。同年8月2人在車上幽會時，甚至在車上親吻、愛撫，還雙雙脫去褲子摩擦下體，9月更到日月潭約會出遊。她事後質問，丈夫才承認與魏女有脫褲親熱行為，讓得知姦情的她氣得提告求償。

一審法官認為，魏女雖然收了林夫的鑽石耳環，但已返還，相約出遊的畫面也無情侶般的親暱互動，判她免賠；二審法官則認為，魏女沒有知會林女，便與對方丈夫出遊，侵害林女配偶權，判她應對方賠償15萬元，全案確定。

事後綠雲罩頂的魏夫也氣得向林夫求償100萬元精神撫慰金。但林夫辯稱，與魏女出遊一事已經向魏夫下跪道歉，魏夫也相信他與魏女之間並無情愫，沒有破壞他人婚姻的幸福美滿。台中地方法院審理後，不採信林夫說詞，判他應賠償魏夫20萬元。

腦公！你不可以賴帳喔

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