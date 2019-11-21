選上立委就辭職？　吳欣盈：民間沒有這樣的規定

▲新光金大公主吳欣盈。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台灣民眾黨21日舉辦媒體見面會，新光金控大公主、新光人壽副總經理吳欣盈名列第七，也在媒體前亮相，不過外界質疑利益迴避問題。被問及是否選上立委會辭去現職，吳欣盈回應，依照政府法令，只有公務員部分才有，民間沒有這樣的規定（不得兼職），就依照現在政府法令。

吳欣盈說，她長期投入金融業以及公益活動，她跨界從政，希望以財務與國際歷練為民服務，讓台灣經濟更有動力，讓全民退休生活沒煩惱，讓婦女權益更有保障，面對新的挑戰要更加努力，期待1月11日跟大家一起超越藍綠。

對於她投入選戰，吳欣盈指出，她的父親心疼，不過大家也了解她的決定，我們是民主家庭，榮幸是者給他機會，希望大家一起改變。

對於利益迴避問題，吳欣盈表示，目前選舉部分，以請假身份參選，將請到1月11日，至於當選之後，依照政府法令，只有公務員部分才有，民間沒有這樣的規定（不得兼職），就依照現在政府法令。

不過雖不違法，但若遭受道德瑕疵質疑，仍堅持不辭職嗎？吳欣盈強調，做事情該透明化、公正，事後如果有這個機會，會適當處理。

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