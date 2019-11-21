快訊／聽到陳水扁列不分區「有一種難掩的興奮」…邱毅嗆：拎北等你！

記者呂欣玫／台北報導

新黨21日上午10點於中央黨部召開記者會，黨主席郁慕明帶領由前立委邱毅領軍的新黨2020不分區立委被提名人召開記者會，根據新黨公布之不分區名單，由邱毅排名第1，另外包括王炳忠、林明正、楊世光等青年代表都入列。被問及對前總統陳水扁列入一邊一國黨不分區立委名單的看法，邱毅對陳水扁隔空嗆聲，「拎北等你！」

對於陳水扁列入一邊一國黨不分區立委名單，邱毅表示，他有一種難掩的興奮，他跟陳水扁不是兩個極端，而是有三大不同，第一，他所秉持的主張，是合憲、合法的，因為遵守中華民國憲法，以統一為目標，也遵守兩岸人民關係條例，遵守一個中國、兩個地區，陳水扁的一邊一國不但給台灣帶來災難，而且違憲、違法。

邱毅提到，第二，陳水扁是一個被國際認證的貪腐者，但他是清清白白的，一個是清白的庶民，一個是貪腐、惡行昭彰的權貴；第三，陳水扁是他的手下敗將，已經在歷史的證明上輸給我一次。最後，邱毅直接嗆聲陳水扁「我等著你」、「拎北等你」

▲新黨公布不分區立委提名名單記者會,邱毅 。（圖／記者屠惠剛攝）



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