台灣離婚率世界第四　離婚協議書APP問世

▲ 台灣離婚率位居全球第四。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

台灣離婚率位居全球第四，「離婚協議書」也是夫妻在辦理手續時相當重要的資料，但若細節在協議書中沒有釐清，往往就是日後紛爭的來源。因此律師劉韋德在發明777遺囑產生器APP之後，再度開發一款離婚協議書APP，幫助需要的民眾擬定協議書。

根據內政部統計，台灣過去三年來，每年平均約有54,230對夫妻離婚（包含和外籍配偶離婚4,344對／年），而今年1-10月也已經有45,489對夫妻離婚，根據統計，台灣的離婚率在全世界中位居第四，在亞洲中則位居第二（低於中國大陸，高於南韓和日本）。

離婚協議書細節眉角多

離婚時，每對夫妻面臨到的困難，除了要適應雙方身分關係的改變外，更大的問題就是要協議財產和未成年子女的處理問題，這些細節問題，若離婚協議書中沒有釐清，往往就是日後紛爭的來源。

以財產處理為例，在婚姻關係中經常有些財產是雙方共同出資，但財產卻僅登記於一方名下的狀況（如房子或車子等），在離婚時這些財產應如何處理，就是一個重點；又或是夫妻離婚時，依法有剩餘財產分配請求權，也是很多離婚夫妻經常漏掉的重點，因此如何立一份完整有效的離婚協議書就非常重要。

實務上，很多準備離婚的夫妻，很多都會上網搜尋離婚協議書範例稿，不過這種範例稿通常都很簡略，無法應付較複雜的離婚條件，也有許多人會請律師協助，不過律師收費動輒上萬，對有些夫妻來說又是一筆沉重的額外負擔，而有了離婚協議書APP後，這些費用很多都可以省下來。

▲ 律師劉韋德。（圖／資料照）

發明動機

劉韋德曾發明777遺囑產生器APP，遺囑產生器APP也在今年四月正式上線，這款APP不但不收費，而且還提供免費代擬遺囑和遺囑修改的服務，很多鄉民留言稱為「佛心APP」，而在六個月後，劉韋德再度推出離婚協議書APP。

劉韋德表示，其實是因遺囑APP推出後，有個鄉民詢問可否發明一個離婚協議書APP，因此觸發他的思考，後來他和一位長期從事婚輔工作的朋友聊天時，這位朋友也提到既然可以做遺囑APP，那麼離婚協議書應該也可以做APP。

這位朋友分析到，其實要離婚的人大多都很痛苦，他們不但要面臨人生和家庭關係的重大改變，也不知道該怎樣寫離婚協議書才完整，若有一款專業APP能幫助想離婚的人，也算是功德一件。因此劉韋德決定開始設計一個專業的離婚協議書APP。

離婚協議APP造成離婚率上升?

劉韋德表示，其實一開始他也擔心離婚協議書APP會造成離婚率上升，但婚輔朋友告訴他，夫妻離婚一定是雙方最終的選擇，雙方既決定要離婚，即使沒有APP也會離婚，而沒有要離婚的夫妻，也不會因為有APP就想離婚，所以離婚率的升降和APP並沒有關係，因此讓他更加放心去開發。

離婚自我適性評估

不過，實務上有些離婚案例，其實僅是雙方一時衝動，因此為了避免衝動型離婚，因此APP內也特別設計一份自我離婚適性評估，透過四個問題讓使用者填答，若評估結果顯示有衝動離婚疑慮時，系統就無法進入，希望透過這樣的設計，能達到降低衝動離婚的機率。