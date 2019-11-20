鳳山母女命案！夫曝冷戰原因：要不要匯50萬給親戚...出差返家開門見屍崩潰

▲高雄鳳山20日驚傳一起母女雙屍命案，警方前往現場採證。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達、戴若涵／高雄報導

高雄市鳳山區20日午間驚傳一起母女雙屍命案，47歲的陳姓女子與年僅17歲的女兒陳屍女兒臥房內！而陳女丈夫李男由於近期與妻子冷戰，直到今學校來電告知，女兒已經2天未到校，這才察覺不對勁，破門驚見妻女倒臥血泊之中身亡，如今冷戰原因也隨之曝光。

李男向警方供稱，17日曾與妻子因「是否匯50萬給親戚」發生口角，當晚夫妻倆便陷入冷戰，妻子一怒之下到女兒房間同睡。隔日他下班返家，發現女兒房門反鎖，出手轉動喇叭鎖試圖進入房間未果，隨即敲門但無人回應，他接著撥打手機又無人接聽，以為妻子還在與自己冷戰，便前往台北出差。

李男直到20日接獲學校通知，女兒已2天沒到校上課，才驚覺有異，隨即趕回家查看，發現女兒房間仍然反鎖，趕緊找來鎖匠開門進入，沒想到房門一開竟見到妻女倒臥血泊之中，房內還擺著一把水果刀。

警方目前不排除陳女手刃女兒後再自刎的可能性，至於下手前是否有在飲水、食物中摻入安眠藥，則有待進一步調查。另外，李男近期的行蹤也有待警方釐清。

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