宋楚瑜下狠招　不讓郭粉政黨票流向柯文哲

▲高虹安。



圖文／中評社

鴻海創辦人郭台銘與親民黨、台灣民眾黨合作，兩黨不分區名單都有郭家軍在列。親民黨把郭台銘好友、聯電榮譽副董事長宣明智排第3、永齡基金會執行長劉宥彤排第4，都有催票效果；反觀民眾黨把永齡基金會顧問高虹安排在第3幾乎保送，這會造成郭粉把政黨票集中去親民黨搶救兩名郭系人馬的效應，宋楚瑜果然薑是老的辣。

▲劉宥彤。



郭台銘退出2020大選，將重心放在布局立法院後，目前是雙邊押寶。民眾黨、親民黨不分區都有郭家軍，郭台銘尚未號召該如何投政黨票下，兩黨的提名策略或將成為郭粉決定該把票投誰的關鍵。

親民黨方面，2016立委選舉政黨票以79萬多，6.5%得票率拿下3席不分區立委；明年選舉若票數相當，劉宥彤因法規規範當選婦女不得低於二分之一，在前兩名李鴻鈞、宣明智為男性的情況下仍能以第三名進入立院。但宋巧妙地將劉宥彤排在第4名，會讓外界認為必須獲得比上屆更多選票才能把劉送進立院。同時，最新《聯合報》民調也顯示，親民黨的支持度低於5%，也使劉出現能否進入立院的危機感。

反觀民眾黨，擁有柯粉的加持，從創黨至今多份民調顯示至少都有5%以上的支持度，最新《聯合報》民調民眾黨支持度高達8%，高虹安名列第3，幾乎可輕鬆過關。

拿民眾黨與親民黨相比，高虹安預料將可輕鬆過關，排序還比選情相對艱困的劉宥彤排序更前面，這樣的前提下，會讓郭粉認為劉宥彤更需要選票支援，劉宥彤能否進入立院的危機感，配合郭台銘尚未給予明確指示，可能是郭粉流向關鍵。