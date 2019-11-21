韓市府「5月開始活動經費補助全取消」　高雄年貨大街店家嘆：希望大家諒解

▲高雄年貨大街 ─ 三鳳中街是高雄市最大南北貨批發中心。（圖／翻攝自Google Map）

記者張靖榕／綜合報導

高雄三鳳中街LINE群組的內容被網友轉貼到臉書，以往每年端午節到過年等重要節慶都會發放行銷補助經費、市長發紅包等活動，如今在新政府當政之後，「都沒有了」。留言紛紛回應，「發大財」、「所以說一個預算都不會抓，只會一直挖水溝的人到底是在幹嘛！」

一名網友20日在臉書專頁「公民割草行動」轉貼三鳳中街LINE群組的部分對話，內容寫道，「高雄市新政府從今年五月端午節開始，每年的活動行銷補助經費都沒有了，包括高雄市的各大商圈也都一樣，沒有了。今年的過好年活動行銷，與市長來三鳳中街商圈發紅包的固定行程都沒有了，只好自己靠自己了，希望大家都能諒解。」

▲三鳳中街店家向大家說明，「活動、行銷等補助經費已經全都取消」。（圖／翻攝自粉專「公民割草行動」）

三鳳中街作為高雄市最大的南北貨批發中心、南部最大年貨大街，擁有百年歷史背景，過去是高雄前市長陳菊的施政重點，如今對比韓市府的作風，讓貼文吸引許多對韓國瑜以及韓市府失望的網友留言，「選了一個高雄發大財唬爛市長」、「這裡面到現在或許都還有他的死忠支持者。唉」、「預算一堆，錢去哪了」、「每年都有編預算，今年編的特別高，請問行銷預算放到哪裡去了」、「三鳳中街挺韓的店家為數不少…這下真是情何以堪阿」、「發～～～～大～～～財～～～～」。