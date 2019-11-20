影／台商回流7千億？經濟部：目前沒看到

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文日前才宣布「台商回流」即將達到新台幣7000億元，但經濟部次長林全能18日在立法院證實，目前為止海外資金匯入是0元，引發外界熱議。針對府院黨全力護航，國民黨20日直接PO出一段影片，並表示「不要說我們在帶風向，不妨看看影片，了解官員到底怎麼說？」

財經委員會影片曝光，曾銘宗在會中表示，民進黨很會行銷，將上市櫃公司原本擴廠的計畫都加入投資台灣的計算，有灌水的嫌疑。林全能則澄清，8成以上都是台商回台投資，不是原本的擴廠計畫，是新增的投資計畫，要經過經濟部審查，符合智慧製造等要求。

曾銘宗再度追問，台商回台投資資金都是國外匯入嗎？林全能回應，統計7成以上會用國內資金，包括自有資金及貸款，3成用國外匯回資金，目前都是先運用國內資金，「目前為止還沒有看到海外資金。」

國民黨20日也貼出這段影片表示，蔡英文自稱活絡台灣經濟，台商回台投資金額超過7000億，國民黨立委曾銘宗馬上打臉，其實數字根本是「0」，灌水再灌水。

國民黨指出，經濟部次長林全能在接受曾銘宗質詢時，拐彎抹角繞好久，就是不肯正面回應問題，最後才終於擠出一句「目前都是用國內的資金先運用，那國外匯進來的部分還沒有看到這樣子」，蔡英文政府謊言全現形！

國民黨前主席洪秀柱也表示，過去國民黨執政時，蔡英文曾批評馬英九是「數字總統」，現在一樁又一樁的事實呈現在眾人眼前，大家終於看清楚了真正的「數字總統」是誰。然而更令人遺憾的是，蔡總統不僅是「數字總統」，更是「假數字總統」，一個說謊成性的政府，還有什麼資格領導國家？

針對台商回流真相，蔡英文19日透過臉書等社群媒體強力回應，稱台商回流和投資大爆發，是千真萬確的事實。

▼蔡英文成立全國競總。（圖／記者周宸亘攝）

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