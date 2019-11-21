▲參選2020桃園立委，萬美玲強調教育不能亂、建設不能慢。(圖／萬美玲提供)

記者楊淑媛／桃園報導

2020立委大選，國民黨提名、由市議員轉戰立委的桃園市第四選區立委參選人萬美玲，20日前往市選委會辦理參選登記後指出，「教育不能亂、建設不能慢」，為孩子顧教育，為年輕人拼未來，為長輩規劃完善照護，更要為桃園爭取看得到用得到的實質經費，將是她進入國會最重要的主軸。

萬美玲表示，18年來，她勤走基層深耕地方，獲黨提名後更是戰戰兢兢不敢鬆懈。12年國教的混亂、2019課綱倉促上路、老舊校舍沒有經費改善、教育資源分配不均、公幼不足，都是教育現況的困境。

▲萬美玲由市議員轉戰立委，強調教育不能亂、建設不能慢。(圖／萬美玲提供)

另外，桃園綠線捷運和鐵路地下化等重大建設，進度嚴重落後，中央補助的經費不足，將造成桃園龐大的財政負擔。萬美玲強調，「教育不能亂、建設不能慢」，為孩子顧教育，為年輕人拼未來，為長輩規劃完善照護，更要為桃園爭取看得到用得到的實質經費，將是我進入國會最重要的主軸。

萬美玲並感謝，陪同她辦理參選登記、擔任她競選主任委員的副議長李曉鐘、後援會會長市議員蘇家明以及市議員林政賢、陳美梅、詹江村、黃國園黨部于北辰主委、桃園區里長聯誼會總會長吳宏泰等人士。

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