紐西蘭修海外投資法　財政部長替「反中」謠言澄清

▲奧克蘭為紐西蘭北島最大的城市，人口約150萬，聚居了全國約32％的人口，同時也是紐西蘭工業和商業中心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

紐西蘭政府19日宣布研擬修改《海外投資法》，要對機場、港口、電信設備等涉及國家安全領域的外國投資進行阻擋，以阻止外國人購買重要的基礎設施，擴大政府限制外國投資的權力，並加強監督原本已經受審查的產業。

自從總理哈辛達·阿登（Jacinda Ardern）在2017年上任以來，紐西蘭政府就一直在約束外國的投資，並於2018年禁止大多數外國海外購房者。根據《路透社》報導，紐西蘭政府要施行的政策，將允許政府干預不常受到審查，但可能含有高度風險的外國投資，像是軍事技術開發公司和媒體機構。

▲紐西蘭航空最大的航空基地設在奧克蘭，是星空聯盟的成員之一。（圖／翻攝臉書Air New Zealand）

未來重大海外投資競標案必須先經過審查，如果政府覺得投資案沒有符合國家利益，可以有權利拒絕，這意味著一定規模的基礎設施的銷售，將需要政府的批准。

財政部副部長戴維·帕克（David Parker）表示，這種權力只會用來限制對國家安全或公共秩序構成重大風險的投資，這些改變並沒有特別針對哪些國家，也不「反中」。政府需要廣泛且自由的裁量權，在面對有關國家利益的考量時，才能選擇接受或拒絕。