蔡英文斥「兩岸一家親」　羅智強：還要反中？看來她要蠻幹下去

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文1日上午於總統府發表「2019新年談話」，針對兩岸關係提出「四個必須、三道防護」，更批評對岸「疫情防治沒有辦法合作，哪來兩岸一家親」，對此，羅智強2日表示，看樣子蔡英文還要繼續蠻幹下去，「還要死抱反中抗中的意識形態多久」？

羅智強表示，他不是很理解，從蔡英文元旦講話看來，蔡英文敗的如此之慘，「但她似乎完全不認為是她的路線錯誤」，尤其是兩岸政策，「看樣子，她還要繼續蠻幹下去。」

羅智強強調，九二共識不但是兩岸最大公約數，2018年的選舉，也被認證是台灣共識，「蔡英文還要死抱反中抗中的意識形態多久呢？」

羅智強說，看來2018年的選票之鎚，雖然敲碎了蔡英文的政權，卻沒有敲醒蔡英文的腦袋！那麼，2020年，選民只能續用選票之鎚，再次教訓蔡英文和民進黨！

蔡英文1日強調，九合一大選結果不代表台灣基層想要放棄主權，甚至批評中國大陸政府並未在豬瘟疫情上即時通報，「疫情防治沒有辦法合作，哪來兩岸一家親」。

蔡英文也提出「四個必須、三道防護」，分別是：必須正視中華民國台灣存在事實、必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持、必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異、必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談。

▼羅智強批評蔡英文還要繼續蠻幹下去。（圖／翻攝羅智強臉書）

