葉文忠／沒有國籍的台灣總統

▲總統蔡英文。（圖／本報資料照／攝影中心攝）

文／葉文忠

蔡英文操作「反中」的議題，一路從年初持續至今，川普點燃的中美貿易戰火，香港「反送中」，更讓她撿到超大兩把槍，成功的翻轉部分支持，未來還有半年，她肯定玩得更刁鑽，更冷血，這樣的玩法，我也相信短期內能成功回收基本盤，但基本盤也就是天花板了，如今這天花板裡的鋼筋早已鏽蝕，去年九合一就坍了。

108輛，號稱「地表最強戰車」M1A2T坦克、250枚刺針飛彈軍售台灣，或是說強迫台灣美軍二手庫存，先不談M1A2T坦克在台灣的無用武之「地」，行車途經之處摧枯拉朽，一條路就廢了。咱先看看這軍購背後的涵義吧，這兩樣武器，是“陸戰”最需要的東西，坦克代表著灘頭戰，刺針飛彈代表著「巷戰」與「游擊」，暗示著兩岸未來若發生戰爭，地點在本島。

這是未來預言，還是一種訴求把「反中」再拉到「仇中」極致的操作？

宜蘭市將與美國馬里蘭州洛克維爾市簽約，締結姐妹市，市長江聰淵將攜帶蔡英文「台灣總統」的賀文，引起社會一陣撻伐，民進黨與綠媒群起護駕，硬抝著是「非正式文件」，但一份文書，簽上的署名是“總統”兩字，就是定義了「職務」，蔡英文現任身份是「中華民國總統」，如果這個文件所描述的「台灣總統」職務不存在，那這份文件若不是「偽造文書」，就是「偽國家」的「偽總統」，試問綠營諸君，這份文件該屬於哪一個？

▲「台灣總統」四個字，代表的是「偽國家」還是「偽總統」？（圖／本報資料照／宜蘭市長公所提供）

「台灣總統」身份不存在，寧可當一個沒有「國籍」的總統，蔡英文奇葩的邏輯，把自己貶抑到如此無格，仍自鳴得意。當然我們知道，蔡英文無非就是想搞出一種「宣告」，她已經「台灣獨立」成功，和文件正式不正式無關，希望議題繼續發酵，遮蓋執政無能，並能繼續在獨派中呼風喚雨，同時拉美國下海，一起激怒對岸，以期一舉多得發動民粹，繼續拿下政權。

G20後，中美貿易戰恢復談判，華為解禁，這上半場其實是美國大輸，這本是一種必然，中國人有強大的「道家文化」生存哲學，回頭看我們熟知的春秋戰國後的兩千多年歷史，道家文化裡「好死不如賴活著」讓中國在連年戰火中存活著，沒有被外來種族滅國，打殺進來的最終被同化，如果說滿清末年，全世界的強權都亡不了中國，八年抗戰，日本鐵蹄如此深入與蹂躪中國，船堅炮利，燒殺擄掠，中國百年窮困潦倒，但就是不亡。道家的本事就是「不怕痛」、「不怕輸」，可以在困頓、屈辱中好好的活著。

中國人如此，一樣有漢人血統的台獨者，更是把「不怕輸」發揮到「不要臉」的極致，這也是台獨總能如「務實的台獨工作者」賴清德般，寄生上流，寄生在中華民國裡，沒名沒份，自以為貼個貼紙在護照上，就代表「台灣國」的阿Q猴戲。

藍營共主韓國瑜誕生，初選前的各種跡象顯示，幾乎沒有懸念，畢竟韓國瑜投入的「身分」，是由「底層庶民」挾持而起，媒體名嘴都在猜，初選前的對立會不會持續下去？會不會分裂？我只感覺到整個氛圍仍在操作藍營韓郭分裂，搧風點火的巴不得郭台銘脫黨參選。但民調出爐前，陳鳳馨曾在論壇節目中強調，對初選後藍營的團結深具信心，原因就是芒果乾（亡國感）。

三年來，「台獨只能做不能說」的蔡英文，她又怎會不懂「中華民國」皮之不存，「台獨」毛將焉附？除了凌遲中華民國，輾壓國民黨，中華民國到今天只算是一張屍皮，蔡英文像極了《MIB星際戰警》裡的那個披著人皮的蟑螂，除了不敢替「台灣國」正名制憲留著屍皮外，其他與中華民國“國家”的政治圖騰或表徵的，早讓她糟蹋殆盡。

撇開政治不看，大家可以捫心自問，蔡政府治國面上是讓這個國家進步了還是退步了？錢多了還是少了？仇恨更多了還是少了？是更民主了，還是更獨裁？環境更好了，還是破壞更多？蔡英文口口聲聲的護主權，卻護成了「偽國家」、「偽總統」，周錫瑋呼籲藍營成為韓國瑜的「天龍護法」，背後正是來自「下架一心一意消滅中華民國的民進黨」這樣強烈的動能。

「反中」就像吸毒，很high，很上癮，總統選戰將進入肉搏的下半年，林飛帆接任民進黨副秘書長，綠衛兵進場，「激化年輕人」的火牛陣陣法已擺開，這是綠營升溫「反中」達到「仇中」的下一步棋，國安五法、中共代理人，全是為了這步棋而佈局。

蔡英文這個沒有國籍的台灣總統，天諭「武則天坐天」早已道盡這幾年的台灣境遇，稍有理智者都清楚，繼續挑起「仇中」，不過是為對岸「師出有名」添柴火，台灣的環境只會更為險惡，人民只會更苦，但武則天心中只有無盡的權力，何來蒼生？

奉勸蔡英文，仇恨操作是七傷拳，繼續這樣玩下去，終將毒癮殘身，不死也大小便失禁，人民肯定將妳下架。

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