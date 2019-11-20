男友偷買周年禮：限定版哦！她感動一抹「傳說中死亡色」…秒臉歪：直男色

▲男友貼心送禮，卻讓原PO好傻眼！（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

男友的愛無價！一名女網友尷尬表示，日前男友送一支專櫃口紅當作一周年禮物，還嚷嚷著「這是限定版哦，超快就搶完了！」讓原PO感動爆棚，怎料往豐唇上一抹，讓她整個臉歪了，「這就是傳說中的男友愛死亡芭比粉欸！」照片貼出後，掀起萬人笑壞。

一名女大生在《Dcard》曬出交往一周年「超狂」禮物，她笑稱，某日晚上，男友露出神神秘秘表情直呼，「雙十一我有幫妳買東西耶！」原PO從錯愕轉為驚訝「蛤，什麼？」同時，男友帥氣拿出包裹，眼裡飄著愛意表示「妳拆拆（猜猜）看」，原PO一看外觀，便輕鬆猜對，「不會是唇膏吧？！」

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答案賓果！心花朵朵開的原PO甜喊，「竟然是我心中的唇膏夢幻清單之一的妹可（MAC）」，畢竟她平常只會買開價美妝，難得收到專櫃口紅，讓她興奮又尖叫，豈料驚喜時光卻是如此短暫。

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▲原PO表情逐漸母湯！（圖／翻攝Dcard）

男友自豪表示，「這是限定版哦，超快就搶完了！一週年總要意思意思一下！」原PO一聽感動到無法自拔，「太好了吧！」接著她趕緊打開蓋子試色，先往手腕上一畫，下一秒不妙，「這時候已經開始有不好的預感了哈哈哈哈，表情也逐漸開始母湯！」

配合度100分的原PO，也緩緩在嫩唇上塗抹，卻是越擦越傻眼，「哇～這個色，不愧是妹可…這就是傳說中的男友愛死亡芭比粉欸！」此時此刻，原PO只能強顏歡笑，就怕傷害了男友的玻璃心，努力微笑解釋「應該看起來還好吧，可以當打底色之類的。」

比悲傷更悲傷的故事，讓原PO忍不住勸世，「果然不能亂講期待男友送唇膏之類的話哈哈哈，之前聊天有講過，有時買唇膏也會問問看他的意見，結果都會選一些很粉紅的直男色，其實那時候就不太敢期待男友送唇膏了…第一次發文就獻給收到傳說中的死亡芭比粉唇膏，既感動又尷尬之心情錯綜複雜的女子。」

▲網友狂噴笑！（圖／翻攝Dcard）

照片曝光後，讓大批女網友幫QQ安慰，「抱歉，我從外圖看，以為是體香劑，原來是唇膏啊」、「這個微笑也太委屈」、「有的櫃姐真的都很會推薦男生這種死亡芭比粉，還會說這種粉粉的女友會喜歡」、「只能疊擦了」、「男友的愛無價」、「看到外殼就覺得不妙」、「妳只要曬黑，就會適合這個顏色了XD」、「隔著螢幕都聞到櫻花的味道了」、「我之前情人節的時候也收到一支死亡芭比粉，到現在一次也沒擦過，超怕男友問我怎麼沒擦」。

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