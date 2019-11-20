韓國瑜親戚房產遭起底　葉元之：用過幾種馬桶也要向綠營交代？

▲韓國瑜被爆仁愛路樓中樓住處。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜20日再被爆出曾買賣台北市大安區仁愛路三段24巷的「幸安名廈」樓中樓，並登記在「李姓屋主」名下，再度引起豪奢風波。對此，韓辦上午出面澄清，該房是「親戚持有」，發言人葉元之則在臉書發文嗆，已經公布韓國瑜一家曾經擁有的房產了，「難道連韓國瑜用過幾種馬桶要交代嗎？」

韓國瑜競辦發言人何庭歡上午出面受訪澄清，該房產為親戚持有，跟韓國瑜夫婦房產交易無任何關係，該名親戚不是公眾人物，韓夫婦所有房產都已公布，競總尊重該親屬個人隱私，也盼大眾尊重該親屬的隱私權。

至於韓國瑜自有住處為何要住大安區親戚家？何庭歡表示，住親戚家的原因有各式各樣的可能。但是，不論是投資還是自住，這是個人的財務規劃，當時韓國瑜夫婦都不是公職人員，他們會有自己的投資或自住規劃。

葉元之則在臉書上反嗆，已經公布韓國瑜一家曾經擁有的房產了，現在連一生中住過哪裡都要交代嗎？這樣轉移焦點就能掩蓋民進黨施政無能的事實嗎？「啊...我忘了佳芬姊昨天住哪間飯店了...，會不會又被民進黨攻擊？」直呼難道連韓國瑜用過幾種馬桶要交代嗎？

韓國瑜競選辦公室也發表聲明，痛批特定媒體含沙射影，故意要引導成是韓國瑜個人財產，甚或扣上「炒房」污名，將委請律師正式對壹週刊提出告訴。

韓國瑜目前公布的房產買賣紀錄紀錄，包括第一棟購置的房產是民國82年於鎮江街以700萬購買的，鎮江街房產於民國90年售出，之後民國96年在板橋購買東方明珠4100萬，民國99年購買了內湖的峰哲3900萬，同年將東方明珠賣掉，民國100年購買日升月恆7300萬，民國91年雲林古坑1200萬，於今年爆發農舍爭議因此脫手，以及加拿大宅。

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