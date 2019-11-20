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台塑員工屏東山區失蹤10天…今早現身「獨自走下山」！警消直呼：奇蹟

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▲▼台塑員工登山失聯10天。（圖／翻攝南和村長陳文山臉書）

▲台塑員工登山失聯10天，警消會同部落原住民入山搜救。（圖／翻攝南和村長陳文山臉書）

記者莊智勝／屏東報導

台塑一名60歲的宋姓職員10日上午獨自駕車前往屏東登山，不料卻自此失去聯繫，警消出動大批人力分組入山搜索，但接連數日卻都沒有結果，直到今（20日）上午終於傳來好消息，宋男稍早已經自行下山，並在屏東春日鄉居民的協助下前往消防隊，目前宋男意識清楚，並未有明顯傷勢，令警消大呼奇蹟。

據家屬指出，宋男10日上午7時許向家人表示要到屏東戰備跑道附近登山，隨後即駕駛自小客出門，但到了傍晚卻仍未歸，家人撥打電話也連繫不上，因此只好向警方報案協尋。

警消獲報後立即透過手機訊號定位，但由於宋男身上攜帶2支手機，訊號位置分別位於屏東科大、及春日鄉附近，第一時間難以界定行蹤；直到失蹤近48小時後，才終於在舊白鷺部落聯外道路旁發現宋男座車。

警消會同當地原住民、救難隊分組入山搜索，甚至還有部落獵人為了尋找宋男，不慎在山區跌倒摔傷腳，需要住院開刀，但連日下來搜救行動卻仍無進展；直到宋男失蹤第10天、今（20日）終於傳來好消息，春日鄉居民清晨發現獨自走下山的宋男，立即上前協助，並將他送往消防分隊。由於宋男下山後意識仍然清楚，且身上未有明顯外傷，難以想像他已獨自在山區度過10天，警消也不禁直呼「真是奇蹟」。究竟宋男為何失蹤，這段時間又是如何度過，目前細節仍待釐清。

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