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前畜產總座遭貶官掃廁所　柯文哲：總經理不能掃嗎？

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記者陳家祥／台北報導

台北市畜產公司總經理姚量議今年9月回鍋，畜產公司今被踢爆，前任總經理楊嘉仁因涉弊案遭拔官，職等遭連降4級，還被派去掃廁所、刷油漆及洗地板，引發職場霸凌爭議。對此，柯文哲表示，「不是說總經理就不能掃廁所啊，我們有時候也會幫忙掃」，不過是這樣，細節我不知道，等他們調查以後再講。

面對畜產公司爭議，柯文哲20日受訪時不願多談，還稱「掃廁所的事哪裡需要問到市長」，公司裡面怎樣自己去處理就好。至於是否有涉及職場霸凌、惡整？柯說，按照職物給薪水也很正常啊，細節我叫他們去查查看，有爭議、有抱怨就處理。

媒體追問，什麼時候有掃過廁所？柯文哲說，當學生的時候有，接著表示每次都罵教育局，「現在台北市學較廁所較學生掃得好像不多，全部都是外包找清潔公司洗，我不贊成這種國民教育」。

對於貶官、職場霸凌爭議，畜產公司董事長葉文忠受訪時說，人事權在總經理，當初因為有清潔人員請長假，所以才會調動楊嘉仁，「後來知道以後，董事會有通知姚量議觀感不佳、派令不妥，所以楊嘉仁就沒有再被派去掃廁所了」。

葉文忠說，當初楊嘉仁是自己請辭，非遭拔官，不清楚總經理為什麼會這樣派遣，但人事權在總經理手上；葉說，畜產公司人手本來就不太夠，楊嘉仁是否回任還要看董事會決議。
 

▲▼柯文哲接受媒體訪問。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲柯文哲接受媒體訪問。（圖／記者黃軍瑋攝）

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