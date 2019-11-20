三星舊用戶大升級！ 兩款手錶可體驗Watch Active 2部分功能

▲Galaxy Watch。（圖／翻攝自Samsung）

記者陳心怡／外電報導

Galaxy Watch大升級！三星宣布，將兩個舊款智慧手錶Galaxy Watch和Galaxy Watch Active的更新，導入部分的Galaxy Watch 2功能；包括Bixby 語音功能、自定義錶盤的功能、新的Samsung Health以及Galaxy Watch Active的觸摸邊框界面等。

一旦Galaxy Watch和Galaxy Watch Active用戶下載了最新的軟體更新，將能夠充分利用Bixby所提供的功能。包括使用Bixby Voice來開始鍛鍊程式，找出兩地之間的時差，並輕鬆控制其SmartThings生態系統。Bixby不僅會從中自動學習並變得更有幫助，而且其新擴展的語言功能包括英式英語、法語、德語、意大利語和西班牙語。

Galaxy Watch更新還帶來了更多自定義錶盤的功能，與Galaxy Watch Active2相比，它提供了24個新的小錶盤和複雜功能，使手錶更具可訂製性，因此用戶可以在所需位置準確訪問所需的資訊。

▲用戶可自行調整Galaxy Watch桌布。（圖／翻攝自Samsung）

新的更新還替Galaxy Watch和Galaxy Watch Active新增一些簡化使用者體驗（UX）的功能。例如，將使用中的應用程式的圖標已移至錶盤底部，讓用戶更方便追蹤並快速掌握還在處理中的任務。UX還能使用戶界面更清晰，創造出各種膚色的新表情符號產品，更加接地氣。

此外，Galaxy Watch Active升級後還可更新Touch Bezel界面，用戶手指就可在邊框周圍的輕掃動作進行導航。

新的UX還為Samsung Health提供了許多新功能。用戶透過「每日活躍」功能跟踪自己的健身目標，以及跟踪跑步或騎自行車時的時間。另外，Galaxy Watch可支援低心率警報，健康功能延伸到心臟監測。

▲Galaxy Watch的健康功能。（圖／翻攝自Samsung）

三星將目前已開始逐區域推出更新，新的軟體更新將為Galaxy Watch用戶提供更多工具，以掌握其健康狀況，提供更多機會使用Bixby Voice命令簡化對Galaxy Watch的導航，以及更多將其喜愛的手錶變成個性錶。

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