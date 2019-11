1.08億畫素相機、粉色機身！三星Galaxy S11爆料整理

▲三星Galaxy S11渲染圖。(圖/取自PhoneArena)

三星下一款旗艦機Galaxy S11系列預計將於明年初發表,隨著時序漸進,目前網路上相關的預測及爆料鋪天蓋地,以下是國外科技網站《9to5Google》整理有關Galaxy S11的可靠資訊,包括尺寸、鏡頭等。

Galaxy S11將搭載第二代108MP ISOCELL感光元件

XDA-Developers的報導及知名爆料達人Ice Universe的推特貼文皆提及,三星計畫在Galaxy S11中配備1.08億畫素相機和5倍潛望鏡式變焦鏡頭。有了這款感光元件,Galaxy S11將能利用鏡頭捕捉更多畫面細節。

這款感光元件將成為三星旗艦產品線相機的首次重大溝新。三星長期以來一直使用相同的1200萬畫素相機來進行改進,如添增鏡頭等。據報導,Galaxy S11將配備4顆後置鏡頭。

更大的螢幕、前置鏡頭打洞在中央

科技部落客Evan Blass宣稱取得內部資訊,透露Galaxy S11將推出3種尺寸,分別為6.2吋或6.4吋、6.7吋及6.9吋。其中螢幕較小的2款將同時擁有LTE和5G兩種版本,預計將與Galaxy Note10一樣,依上市地區需求,來開賣不同的網路版本;而最大螢幕的6.9吋則可能僅推出5G版。

Evan Blass並未提及「Galaxy S11e」的任何細節,不過他透露,Galaxy S11將擁有5種版本,並預計於明年2月發表。

而Ice Universe則爆料,Galaxy S11的螢幕打孔將至於中央,且孔洞大小將較Note10還小。

