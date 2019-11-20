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旱季露天燃燒農業廢棄物　台南環保「飛鷹」監控

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▲環保局提醒民眾，露天燃燒行為經查獲可處新台幣1200元以上、10萬元以下罰款，籲請民眾勿以身試法。（圖／記者林悅翻攝）

▲環保局提醒民眾，露天燃燒行為經查獲可處新台幣1200元以上、10萬元以下罰款，籲請民眾勿以身試法。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局統計9、10月共接獲露天燃燒陳情103件，其中燃燒「稻草」陳情就有40件，約佔38％，其餘包含樹枝、落葉、廢棄物及其他等，環保局為降低空氣污染並捍衛市民健康，推動「飛鷹計畫」，利用無人機於露天燃燒好發區進行陸空聯合監控作業，使露天燃燒無所遁形。

台南市長黃偉哲說，台南市秋冬時節降雨量少且天數不多，加上農作收成與果樹修枝作業等農業行為產生之農業廢棄物常以露天燃燒處理，造成空氣品質更加惡化。稻作收割後，少數農民以就地焚燒方式處理廢棄稻稈，容易導致污染空氣、危害市民身體健康、影響行車視線危及生命安全等，呼籲民眾切勿露天燃燒稻草，改採行堆肥等方式，友善對待環境。

台南市環保局在今年將在二期稻作收割後，規劃「飛鷹計畫」，利用無人機於露天燃燒好發區進行陸空聯合監控作業，使露天燃燒無所遁形。環保局長林淵淙表示，統計歷年露天燃燒種類以燃燒稻草最多，建議農民稻作收割後採用切割掩埋或洽詢農業管理單位其他處理方式。另環保局再次提醒，露天燃燒行為經查獲可處新台幣1200元以上、10萬元以下罰款，籲請民眾勿以身試法，維護台南市空氣品質、守護你我健康。

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