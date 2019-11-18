科學儀器辦案再次建功　環保局空拍機查獲非法貯存廢棄物

▲環保局使用空拍機等科學儀器蒐證，查獲安南區有業者違法貯存廢棄物，依廢清法告發。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



對於台南市諸多地點遭非法棄置廢棄物，環保局使用空拍機等科學儀器蒐證，對於非法貯存或堆置事業廢棄物，近日大有斬獲，查獲安南區有業者違法貯存廢棄物，依廢清法告發。

環保局指出，近日以航照圖初篩，再配合空拍機空拍結果，發現安南區某清除機構疑似非法貯存行為，隨即在近日派員至現場稽查，確認該機構停車場違法貯放廢鋁條、廢鋁類金屬下腳料等，明顯未經核准即從事貯存行為，顯已違反廢棄物清理法第42條暨公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項規定，將據以告發，可處新台幣6千元以上3百萬元以下罰鍰，並現場告知所屬安南區該地號係清運車輛停車場不能另作它用。

台南市環保局表示，市長黃偉哲多次要求環保單位應該引進國內外新進的取締污染的方法，提高環保稽查的效率，環保局自今年起啟用航拍圖、空拍機、紅外線熱顯像儀、微型感測器、多功能偵測儀器⋯等科學儀器，讓污染無處藏匿。

環保局長林淵淙在此呼籲，清除機構勿心存僥倖，不得任意非法貯存，環保局將持續使用航照圖初篩及空拍機複查，對於上述不法行為進行稽查，若發現不法將現場依法予以查處。