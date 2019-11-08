牙醫女友劈腿女助理！癡情男崩潰「賤人，打到妳當狗爬」　被告喊：只是想想

▲謝男不滿女友劈腿，竟不斷傳訊恐嚇，被判拘役50天。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

謝姓男子不滿同居的牙醫女友移情別戀，且對方還是個女的，氣得不斷傳送訊息恐嚇，「要讓你當不成牙醫師」、「我先去把那賤人打在地下當狗爬」等。案經對方提告，高雄地院則依恐嚇罪判謝男拘役50天，得易科罰金5萬元。

判決書指出，謝男與女友同居，但2018起感情生變，謝男懷疑是女友的女助理介入，才造成2人情變，因此抓狂似的不斷傳訊息騷擾恐嚇女友，「給你最後一次機會，不然全天下的人都會知道再來你們會更慘，賤賤賤」、「等著從天堂跌到谷底」、「你們的姦情不會得逞的會你們付出代價」、「從現在起我要好好的想清楚怎樣讓你從天堂跌到谷底」、「那女人會比你更慘」、「要到健保局檢舉你」等。

案經女友及女助理報警提告，但謝男矢口否認恐嚇，還辯稱只是心裡想法，沒有真的行動，而其女友則表示，自己合法執業，不怕對方檢舉，只怕他傷害家人、小孩，以及女助理。

法官審理後認為，謝男已是成年人，卻因為感情糾紛，而不思理性做出此事，且傳送的文字讓女友及女助理心生畏懼，因此依恐嚇危害安全罪判他拘役50日，德易科罰金5萬元。全案可上訴。

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