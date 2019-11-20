陳怡潔戰北投「三腳督」勝算低　三度列親民黨不分區曾有雜音

▲親民黨公布不分區立委名單，陳怡潔列入第五名。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

親民黨主席、總統候選人宋楚瑜20日親自宣布不分區立委提名名單，不分區首位是身心障礙者聯盟秘書長滕西華，由鴻海集團創辦人郭台銘力薦的聯電榮譽副董事長宣明智排在第三名。值得注意的是，原本欲角逐區域立委的陳怡潔，也三度被列入不分區，這次被排在第五名。

據了解，原本陳怡潔父親、現任台北市議員陳政忠欲爭取國民黨今年的不分區提名，但最後並未獲選，而陳怡潔這次角逐台北市第二選舉區（士林、北投），遭遇基層實力雄厚的民進黨立委何志偉，勝算機率不大，因此改排入不分區。

陳怡潔20日一早也現身親民黨記者會，她表示，一開始大家都希望第三勢力能夠整合，但既然現在整合無望，「我覺得沒有任何人能從三角督這個狀況僥倖戰勝」，也不希望任何人成為別人敗選的理由。

據了解，針對不分區的規劃，親民黨手中至少握有3個版本，關於陳怡潔的位置也曾出現雜音，因為她已經擔任過兩屆不分區立委，雖然黨章上並無明文規定不得連任不分區，但黨內有人希望陳怡潔能下去選區域，把不分區的位置留給其他人。

不過，也有人替陳怡潔緩頰，稱2012年陳怡潔排名親民黨不分區第四名，直到隔年3月15日，因為張曉風辭任立委後，才得以用婦女保障名額遞補，因此陳怡潔並未當滿兩屆不分區，而且這次排在第五名，也非在安全名單之內。

親民黨人士表示，親民黨並未規定不能連任不分區立委，2020年一切以勝選為打算，因陳怡潔選區域立委勝算低，改納入不分區的安排，是由宋楚瑜親自拍板定案。

▲親民黨不分區名單。（圖／親民黨提供，點圖放大）



▲親民黨公布不分區立委名單，陳怡潔列第五名。（圖／記者林敬旻攝，下同）