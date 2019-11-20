彈劾案證人爆「烏克蘭提議讓我當國防部長」　批川普行為不恰當

▲文德曼指，烏克蘭官員邀請他當國防部長。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

針對美國總統川普的彈劾調查公開聽證會持續進行，19日作證的證人之一為陸軍中校、國家安全委員會的烏克蘭專家文德曼（Alexander Vindman），他首先批評川普的行為不恰當，接著他提到，一名基輔的官員曾3度表示願意讓他擔任烏克蘭國防部長，但他全都拒絕了。



在聽證會上，共和黨人指，時任烏克蘭國家安全暨國防委員會（National Security and Defense Council）秘書丹尼約克（Oleksandr Danylyuk）曾問文德曼是否想擔任烏克蘭國防部長，似乎想藉此事降低文德曼證詞的可信度。

文德曼回應，當時他前往基輔參加總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的就職典禮，並被問了類似的問題三次，「但每一次，我都拒絕了，一回國之後，我立刻將此消息通知我的指揮官以及相關的情報人員」。

共和黨代表律師卡斯特（Steve Castor）持續施壓問道，「但這是個在烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭中，很重要的位子，丹尼約克親自給你這個職位，也是件光榮的事吧」。文德曼回應，「這的確是莫大的光榮，但我是個美國人，在我還是嬰兒的時候就來到這裡，所以我立即就拒絕這項提議，連一點可能性都沒有」。

同日出席作證的還有副總統潘斯（Mike Pence）的俄羅斯與歐洲事務幕僚威廉斯（Jennifer Williams），她提到，她發現7月25日的通話很「不尋常」，因為涉及了明顯是國內政治事務的討論。文德曼則表示，他當時負責監聽電話，當下就知道自己必須向白宮法律顧問報告此事。