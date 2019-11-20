美股三大指數「各自漲跌」未受川普影響　家得寶財報拉低道瓊

▲美股19日漲跌互見。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普19日揚言對中國抬高關稅，但這次對美股的影響並非一面倒，除了道瓊指數跌超過100點以外，另外兩大股並未受到太大衝擊。而道指跌的主要原因在於成分股家得寶（Home Depot）財報營收較預期差勁，下調全年財測導致。歐股方面，美中協議談成的樂觀情緒消失，走勢開始出現分歧。

道瓊指數下跌102.2點，或0.36％，終場以27934.02點作收；標準普爾500指數盤中一度漲到3124.75點，但最終下跌1.85點，或0.06％，終場以3120.18點作收；那斯達克方面，上漲20.72點，或0.24％，終場來到8570.66點。

零售類股家得寶、柯爾百貨（Kohl’s）等於19日盤前公布最新財報，並同步下調全年財測，導致兩家開盤股價拉著道瓊指數一起往下探。而作為貿易戰熱點的華為，則是經美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）發布消息，延長臨時通用許可證（TGL）90天。

美中第一階段協議自10月進入書面細節商討後，至今遲未簽署，中方還透露美方會撤銷原定12月生效的關稅制裁，以及兩國同意就協議中，原談定的條文進行修改或刪除；然而這一說法遭到川普反駁，表示並未決定撤銷關稅制裁，而且協議談不成的話，「我就會把關稅抬得更高」。

眼看美中協議不能確定何時達成，甚至可能再次破局，原先抱持樂觀情緒強勁上揚的歐洲3大股市，在投資人獲利了結後出現不同走勢。倫敦富時100指數（FTSE 100）上漲16.10點，或0.22％，以7323.80點作收；德國DAX指數上場14.11點，或0.11％，以13221.12點作收；法國CAC 40指數則下跌了20.73點，或0.35％，以5909.05點作收。