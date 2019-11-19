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囚禁3年終於能回家！塔利班換囚　釋放美國、澳洲2人質

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▲▼澳洲公民維克斯（）和美國公民金恩，遭塔利班綁架3年多終於獲釋放。（圖／翻攝自YouTube／Taliban video）

▲澳洲公民維克斯（左）和美國公民金恩，遭塔利班綁架3年多終於獲釋放。（圖／翻攝自YouTube／Taliban video）

記者王致凱／綜合報導

阿富汗政府與塔利班達成換囚協議，塔利班釋放3年前綁架的2名西方國家人質，交換阿富汗政府釋放3名塔利班指揮官。據悉，3名獲釋的武裝分子已經抵達卡達，而2名人質獲釋後的情況則暫時不得而知。

根據英國廣播公司報導，此次獲釋的人質分別為美國公民金恩（Kevin King），以及澳洲公民維克斯（Timothy Weeks），2人皆為喀布爾美國大學教授，於2016年在校園附近遭塔利班綁架。

美國海豹突擊隊當時曾進行過一次營救行動，但兩人已經早一步被塔利班轉移至他處，並一直被武裝分子囚禁。塔利班2017年1月發表過一段影片，影片中2名人質向當時尚未宣誓就職的現任美國總統川普喊話，懇求他與塔利班達成協議，救他們一命。

阿富汗南部的塔利班消息人士向英國廣播公司證實，金恩和維克斯2人，已經在當地時間19日上午10時，在阿富汗扎布爾省獲得釋放，移交給政府當局。目前，當局並未透露2人的具體位置，也沒有說明2人獲釋時的情況。

至於被阿富汗政府釋放的3名武裝分子指揮官，已經從阿富汗出發抵達卡達。阿富汗政府表示，此事換囚的目的，主要是為了重啟與塔利班的談判。阿富汗總統賈尼（Ashraf Ghani）上周曾提到，「2名人質被恐怖分子囚禁期間，健康狀況每況愈下。」

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