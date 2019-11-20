　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

喜餅教戰守則 倒數2週！下訂伊莎貝爾、皇樓、御倉屋抽幸福禮金6萬6

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼倒數2週！選喜餅好EZ　下訂伊莎貝爾、皇樓、御倉屋抽幸福禮金6萬6 。（圖／業者提供）

▲從點頭Say Yes開始，許多新人開始忙著準備婚禮，從喜餅到婚宴都不馬虎。（圖／取自伊莎貝爾粉絲團）

消費中心／綜合報導

結婚是一生一次的終身大事，從點頭Say Yes的那一刻開始，許多新人便開始馬不停蹄地籌備婚禮，其中與女方家族分享喜悅的訂婚喜餅，更是代表了新人的心意，如何挑選體面大方、廣受好評的喜餅禮盒堪比一門送禮藝術。正為了市面上琳瑯滿目的喜餅樣式，不知該如何選擇而大傷腦筋嗎？累積數十年好口碑的伊莎貝爾、皇樓、御倉屋正推出聯合促銷活動，不論偏愛中、西式禮盒，皆能輕鬆找到適合小夫妻的優質選擇，12/1前下訂，還有機會抽中幸福禮金6萬6，陪伴年輕人幸福成家。

▲▼中式漢餅深受長輩喜愛。（圖／取自皇樓）

▲新人們常常要在有限的預算內選出高CP值的喜餅。（圖／取自皇樓官網）

年輕人從相愛進一步想攜手成家是樁美事，但是要在有限的預算內，拍出美美的婚紗、訂到優質的宴客餐廳以及到度假勝地享受浪漫的蜜月旅行…各式各樣的開銷算一算也相當可觀。根據政府公開資料顯示，每對新人在婚禮前後的必要花費（不包含禮俗、蜜月等其他支出）就高達74萬元，對於不少新婚小夫妻而言，好好做功課、從中找出高CP值的選項是很重要的一件事，尤其要送給親朋好友的婚宴伴手禮「喜餅」更要講求體面大方、好看又好吃。

▲▼倒數2週！選喜餅好EZ　下訂伊莎貝爾、皇樓、御倉屋抽幸福禮金6萬6 。（圖／業者提供）

▲御倉屋與Hello Kitty聯名合作的限定喜餅禮盒，討論度超高。（圖／取自御倉屋粉絲團）

然而，喜餅品牌眾多，到底哪家才是CP值最高呢？許多網友大推西式喜餅就選伊莎貝爾，經典口味餅乾或手工餅乾一應俱全，而且不光只有喜餅禮盒可以挑可以買，婚禮小物、婚俗用品也可以一起包辦超方便；偏愛典雅大器風格的新人則推薦皇樓，用料實在、香氣十足的中式漢餅深受長輩喜愛；喜歡日系清新質感的人則可選擇御倉屋，其日式糕點產品研發到禮盒外包裝設計處處洋溢日系精神，還有與Hello Kitty聯名合作的限定喜餅禮盒，吸睛又討喜，網路討論度超高！

▲▼倒數2週！選喜餅好EZ　下訂伊莎貝爾、皇樓、御倉屋抽幸福禮金6萬6 。（圖／業者提供）

▲伊莎貝爾、皇樓、御倉屋近期聯合推出「2019愛你依舊 幸福滿屋 雙重好禮囍成家」活動。（圖／業者提供）

為了表達對新人們滿滿的祝福，伊莎貝爾、皇樓、御倉屋近期聯合推出「2019愛你依舊 幸福滿屋 雙重好禮囍成家」優惠活動。12/1(日)前下訂，就有機會試試手氣參加第一重：轉角遇到愛！凡於直營門市訂購囍餅淨額每滿1.5萬元，即可刮好禮且通通有獎，買越多送越多。

第二重：現金66,000、婚戒．歡囍抱回家，凡於直營門市訂購囍餅淨額滿2.5萬元，上網登錄訂單編號，即可抽大獎，活動獎項月月抽，越早下訂、中獎機率越高！獎項包含現金66,000，以及囍餅全額、半額免費；ALUXE亞立詩結婚對戒（市價：27,000）；台南大億麗緻住宿券（市價：22,000）…以上項目將於12/1(日) 23:59截止報名，並於12/4(三)各抽出一名。

活動進入倒數2週，建議有訂購喜餅需求的新人們可把握機會多看多選，找出最適合自己的組合方案！訂單登錄連結：http://bit.ly/2mWGoBY

ET快訊
2019乾拌麵王「曾拌麵」奪下！33萬網友激推太和殿
手機重度使用者流量難到100G？網洗版「隨便都破百」：差在畫
LIVE／吳敦義親自帶隊！國民黨16位不分區立委出來說話了
國民黨不分區2缺額不遞補、史雪雁退出　確定提名31席
學校通知女兒2天沒上課！爸返家揭鳳山母女雙屍案：1周前曾與妻
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

轉角遇到愛！伊莎貝爾、皇樓、御倉屋聯合促銷　「雙重好禮囍成家」現金、婚戒抱回家

新竹巨城Big City周慶11／28開跑　每日送200張電影票

天冷買氣強！一碗63元麻油猴頭菇湯　單週熱賣近3千份

喜餅教戰守則 倒數2週！下訂伊莎貝爾、皇樓、御倉屋抽幸福禮金6萬6

全台限量2萬個！OREO X LINE超呆萌「熊大存錢筒」開搶了

男主細膩、女主開朗　以木香暖適凝聚情感互動核心

雪寶小夜燈、公主風無線麥克風！《冰雪奇緣2》15款超夢幻周邊曝光

樂事美味無法檔！　市佔率達七成原來是因為這樣

愛酒老饕的愛！超市「葡萄酒季」接連開跑　指定商品任選2瓶第2瓶享88折

買越多省越多！美國保健網購iHerb.com　快速方便又不怕踩雷

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

他公開3招區分「陰廟、陽廟」 確認主神名字！注意台階數量

烏來隱藏版勝地「透明天空步道」覽勝橋夜間3小時變色光雕秀！

闖紅燈左轉遭攔查...他哀求無效！　威脅「開單我就撞死」警無奈放人

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

新竹巨城Big City周慶11／28開跑　每日送200張電影票

天冷買氣強！一碗63元麻油猴頭菇湯　單週熱賣近3千份

喜餅教戰守則 倒數2週！下訂伊莎貝爾、皇樓、御倉屋抽幸福禮金6萬6

全台限量2萬個！OREO X LINE超呆萌「熊大存錢筒」開搶了

男主細膩、女主開朗　以木香暖適凝聚情感互動核心

雪寶小夜燈、公主風無線麥克風！《冰雪奇緣2》15款超夢幻周邊曝光

樂事美味無法檔！　市佔率達七成原來是因為這樣

愛酒老饕的愛！超市「葡萄酒季」接連開跑　指定商品任選2瓶第2瓶享88折

買越多省越多！美國保健網購iHerb.com　快速方便又不怕踩雷

SOGO天母周慶LA MER乳霜組6千元有找　Adidas、Nike直接衝64折

流浪犬損害農作物　動保處將持續加強捕捉管制

10個月孵出20首歌...陳零九激動險淚崩「我做到了」！

10月外銷訂單年減3.5%「連十二黑」　經部：接單金額472.8億美元創歷年次高

雲林花生議題延燒　蘇治芬對不實言論意圖影響選情提告

身體缺不缺水...看尿液顏色就知道！一圖秒懂「不是越淺越好」

親戚房產也抹黑！韓國瑜競辦16:30赴北檢告週刊、阮昭雄

中信盃黑豹旗／延長賽2出局滿壘　王顥澤再見安擊潰普門

出入女性友人家沒安好心　冷氣工性侵猥褻小姊妹花重判9年

收留前男友遭「強勢交疊」...人妻尖叫：不要！家人撞門見這幕　她崩潰割腕

才剛和平換囚…美軍直升機墜毀2死　塔利班宣稱擊落

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

消費熱門新聞

營養師破解！配方奶粉常見迷思

全台限量2萬個！熊大存錢筒開搶了

古早味紅茶冰「24小時不關店」超狂

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

《冰雪奇緣2》15款超夢幻周邊曝光！

搶攻暖冬商機！超商也吃得到薑母鴨

SOGO天母周慶Adidas直接下殺64折

SOGO天母周慶氣炸鍋與好市多同價

行車視野輔助系統補助　只到年底

獨享宜蘭無邊際溫泉泳池　

樂事市佔率達七成！　長年熱銷原因曝光

3款賣場必買紅酒！網友激推「囤貨一年」

自然界抗菌之王　全家人吃的幸福、用得安心

愛酒老饕的愛！超市葡萄酒季開跑了

更多熱門

相關新聞

林志玲的婚禮像一道光...照亮了這段混亂黑暗時期

林志玲的婚禮像一道光...照亮了這段混亂黑暗時期

真正可貴的，是林志玲說的「謝謝你讓我相信愛情」、「謝謝你又給了我愛的勇氣」，每個人在追求愛情的路途上，有喜樂，當然也有痛苦，而越覺得幸福的，在失去時越難以承受。

林志玲9個勵志愛情金句

林志玲9個勵志愛情金句

高中生喊「一定娶妳」　5後牽走實習老師

高中生喊「一定娶妳」　5後牽走實習老師

薪水給媽管！男友10年後一看存款心痛

薪水給媽管！男友10年後一看存款心痛

月給8千！「唯一條件出國AA制」妻怒

月給8千！「唯一條件出國AA制」妻怒

關鍵字：

喜餅結婚伊莎貝爾御倉屋皇樓結婚基金

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

大夜女叫外送嚇到閃尿　網笑：五毒鹹水雞？

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

白車被撞進超商斜45度卡櫃檯　黑車馬尾妹抱狗：闖紅燈

一喝酒就臉紅！醫曝「基因缺陷」：別欺負他們

花百萬引進Gogoro警車！基層怕爆不敢騎　新北警回應了

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

插座沒電忍2年怒拆　竟然是保險箱

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

「車撞到碎掉」嚇醒　惡夢成真他魂斷街頭

林志玲一見他就喊「恩人」　林健寰曝AKIRA暖舉：這個男人真的愛志玲

Sandy男友「上億身家」起底！

工地老鳥氣炸抓兇手！他默默承認…大家嚇死

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

更多

最夯影音

更多
林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳
她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面