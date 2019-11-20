喜餅教戰守則 倒數2週！下訂伊莎貝爾、皇樓、御倉屋抽幸福禮金6萬6

▲從點頭Say Yes開始，許多新人開始忙著準備婚禮，從喜餅到婚宴都不馬虎。（圖／取自伊莎貝爾粉絲團）

消費中心／綜合報導

結婚是一生一次的終身大事，從點頭Say Yes的那一刻開始，許多新人便開始馬不停蹄地籌備婚禮，其中與女方家族分享喜悅的訂婚喜餅，更是代表了新人的心意，如何挑選體面大方、廣受好評的喜餅禮盒堪比一門送禮藝術。正為了市面上琳瑯滿目的喜餅樣式，不知該如何選擇而大傷腦筋嗎？累積數十年好口碑的伊莎貝爾、皇樓、御倉屋正推出聯合促銷活動，不論偏愛中、西式禮盒，皆能輕鬆找到適合小夫妻的優質選擇，12/1前下訂，還有機會抽中幸福禮金6萬6，陪伴年輕人幸福成家。

▲新人們常常要在有限的預算內選出高CP值的喜餅。（圖／取自皇樓官網）

年輕人從相愛進一步想攜手成家是樁美事，但是要在有限的預算內，拍出美美的婚紗、訂到優質的宴客餐廳以及到度假勝地享受浪漫的蜜月旅行…各式各樣的開銷算一算也相當可觀。根據政府公開資料顯示，每對新人在婚禮前後的必要花費（不包含禮俗、蜜月等其他支出）就高達74萬元，對於不少新婚小夫妻而言，好好做功課、從中找出高CP值的選項是很重要的一件事，尤其要送給親朋好友的婚宴伴手禮「喜餅」更要講求體面大方、好看又好吃。

▲御倉屋與Hello Kitty聯名合作的限定喜餅禮盒，討論度超高。（圖／取自御倉屋粉絲團）

然而，喜餅品牌眾多，到底哪家才是CP值最高呢？許多網友大推西式喜餅就選伊莎貝爾，經典口味餅乾或手工餅乾一應俱全，而且不光只有喜餅禮盒可以挑可以買，婚禮小物、婚俗用品也可以一起包辦超方便；偏愛典雅大器風格的新人則推薦皇樓，用料實在、香氣十足的中式漢餅深受長輩喜愛；喜歡日系清新質感的人則可選擇御倉屋，其日式糕點產品研發到禮盒外包裝設計處處洋溢日系精神，還有與Hello Kitty聯名合作的限定喜餅禮盒，吸睛又討喜，網路討論度超高！

▲伊莎貝爾、皇樓、御倉屋近期聯合推出「2019愛你依舊 幸福滿屋 雙重好禮囍成家」活動。（圖／業者提供）

為了表達對新人們滿滿的祝福，伊莎貝爾、皇樓、御倉屋近期聯合推出「2019愛你依舊 幸福滿屋 雙重好禮囍成家」優惠活動。12/1(日)前下訂，就有機會試試手氣參加第一重：轉角遇到愛！凡於直營門市訂購囍餅淨額每滿1.5萬元，即可刮好禮且通通有獎，買越多送越多。

第二重：現金66,000、婚戒．歡囍抱回家，凡於直營門市訂購囍餅淨額滿2.5萬元，上網登錄訂單編號，即可抽大獎，活動獎項月月抽，越早下訂、中獎機率越高！獎項包含現金66,000，以及囍餅全額、半額免費；ALUXE亞立詩結婚對戒（市價：27,000）；台南大億麗緻住宿券（市價：22,000）…以上項目將於12/1(日) 23:59截止報名，並於12/4(三)各抽出一名。

活動進入倒數2週，建議有訂購喜餅需求的新人們可把握機會多看多選，找出最適合自己的組合方案！訂單登錄連結：http://bit.ly/2mWGoBY