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高雄百年銀樓宅配「30萬結婚金飾組」…貨到付款遭搶！台中警率先逮1嫌

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▲▼高雄旗山銀樓宅配金飾到台中遭搶，林姓業者。（圖／記者吳奕靖攝）

▲銀樓林姓業者說明被搶經過。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺、李忠憲、莊智勝／台中－高雄連線報導

高雄市旗山一家已有百年歷史的銀樓日前接獲顧客訂單，並利用「貨到付款」宅配方式將近30萬金飾寄往台中，孰料19日上午飾品配送至台中市北屯區時，配送員卻突然遭到歹徒搶走金飾，且事後下訂顧客的電話就無法再撥通，業者不甘平白蒙受損失，目前已向警方報案，不排除是新興的犯罪手法。

林姓業者透露，7日當天接到署名葉姓男子的顧客購買金飾，對方以「急著結婚」為由，向他訂購了結婚金飾組、項鍊、戒指、手環等商品，總價31萬餘元，經過雙方議價後，最後以28.5萬成交。

▲▼高雄旗山銀樓宅配金飾到台中遭搶，林姓業者。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲遭歹徒搶走的結婚金飾組。（圖／記者李忠憲翻攝）

業者指出，由於金飾相當貴重，為防受騙，一般都會要求顧客先行付款，但葉姓男子卻在匯款前一刻改口，以「父母怕被騙」為由要求宅配，並以貨到付款方式付清。林姓業者日前將金飾寄出，不料19日上午宅配送貨員將商品送抵台中市北屯區後，卻突然遭到歹徒行搶，對方還指名要搶走銀樓配送的貨品，順利得手金飾。

待林姓業者得知金飾組遭搶後，再撥打電話時已經聯繫不上訂購的葉姓男子，隨後立即向警方報案，並透過銀樓業者通報系統知會同業，避免歹徒銷贓。

台中市警方稍早也證實，確實已經接獲業者報案，全案正積極偵辦中，不排除是新興的犯罪手法。警方指出，案發後第一時間已立即展開追查，目前逮捕1名嫌犯，並起獲贓物，現正全力追緝另1名共犯中；初步調查，歹徒手法為利用貨到付款方式，趁驗貨時強行將商品取走。警方表示，至於歹徒行搶時所持器械為何，仍有待釐清。

「時間對我們來說完全沒用！」

▼林姓業者透過銀樓系統通知同業，並公布遭搶走的金飾組，避免歹徒短時間內銷贓。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄旗山銀樓宅配金飾到台中遭搶，林姓業者。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄旗山銀樓宅配金飾到台中遭搶，林姓業者。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄旗山銀樓宅配金飾到台中遭搶，林姓業者。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄旗山銀樓宅配金飾到台中遭搶，林姓業者。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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