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2019亞洲盃臺日韓演藝明星棒球公益經典賽　桃園青埔展開

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▲2019亞洲盃臺日韓演藝明星棒球公益經典賽

▲許效舜(右)率臺灣隊與日韓明星交流。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

只要3張有效發票，就可以免費看臺日韓大明星棒球賽！首屆在臺灣舉辦的「2019亞洲盃臺日韓演藝明星棒球公益經典賽」、15日至17日起，於桃園青埔國際棒球場進行5場球賽。臺灣隊於記者會強調，雖是做公益，還是會拚鬥，臺灣「兵多將廣」，有信心把冠軍盃留在臺灣。

臺灣隊代表許效舜表示，球賽是首屆比賽，吸引臺日韓三國百位演藝明星以球會友，球是圓的，就象「緣」一樣，能聚在一起打球連絡情感，很珍惜，球賽結束後他將準備金門高粱和大家互博感情！▲2019亞洲盃臺日韓演藝明星棒球公益經典賽

▲許效舜(右)率臺灣隊與日韓明星交流。（圖／閃亮之星提供）

而想要看球賽的民眾，只須要拿有效發票三張，就可以換得入場門票一張，所有募得發票、經費及物資，扣除活動開銷，全數捐給臺灣向陽關懷協會及BiG行動夢想家基金會，作為照顧及安置失智老人與扶幼計畫中心籌備之運用。

該場球賽，臺灣明星棒球賽球員包括澎恰恰、許效舜、藍波老師、董事長樂團的白董、吉董、鈞董、陳志強、梅賢治、劉宇昕、葉昇峻、蘇炳憲、草屯囡仔的阿蒼和樞育等近80人的大球隊，由前職棒好手張泰山、黃忠義、耿伯軒組成教練團，陣容堅強。▲2019亞洲盃臺日韓演藝明星棒球公益經典賽

▲2019亞洲盃臺日韓演藝明星棒球公益經典賽，桃園青埔展開。（圖／廖帝權提供）

由澎恰恰、許效舜領軍組成的臺灣閃亮之星演藝明星棒球隊，2014年受韓國HAN STAR明星棒球隊邀請舉辦臺韓觀光公益棒球賽造成轟動，今年透過BiG行動夢想家基金會、臺灣向陽關懷協會、芙瑞納公司與臺灣之星演藝明星棒隊共同發起賽事，與韓國HAN STAR明星棒球聯隊及日本MCIP演藝棒球聯隊舉辦公益比賽。

BiG行動夢想家基金會董事長韓佳宏表示，基金會8年以來全臺走透透，幫助了5,000多位須要幫助的孩童和老人，希望透過明星棒球賽讓更多人關注這些須要幫助的人。臺灣向陽關懷協會理事長談詩玲表示，協會長期關懷和幫助失智老人，明星棒球賽可以讓大家在公益領域上跨國交流。芙瑞納公司董事長龐一華也表示，芙瑞納長期投身公益，非常支持個明星棒球賽的推展。

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