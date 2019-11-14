▲香港校園發生衝突，中原大學專案提供在港學生來就讀。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

近日香港多所大學發生嚴重警民衝突，影響學生安全與就學權益；中原大學14日表示，該校將以專案提供在香港各大學就讀的台生、港澳生及國際生，來台至中原大學就讀，為學生提供全人教育、友善優質的就學環境。

中原大學指出，若有就學相關問題，如開學期程、學雜費事項、課程與學系等資訊，請洽教務處專線：03-265-2021、2022。

中原大學進一步表示，該校秉持全人教育的理念，教學卓越計畫在中原不只是計畫名稱，更是師生共同追求成長、以知識造福人群的具體實踐！中原大學的教學活動不僅發揮創意，更與公益結合。

例如由企管系與商設系師生跨域合作，以討喜的包裝設計與網路行銷協助苗栗偏鄉銷售當地農產梨子，並將所得運用於搶救瀕臨廢校的雙連國小，成立「雙連梨社會企業」，建立全台首見以社會企業模式為偏鄉小學尋找生機的公益案例。

此外，近年來，教育部公布的大學註冊率及1111人力銀行所調查之企業最愛大學，中原大學亦皆榮獲私立大學之首。可見中原大學教學的用心與品質，不僅獲得學生、家長、主管單位的肯定，畢業生在業界的表現更是受到企業的認同。