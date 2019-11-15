長太美！24歲女律師街上散步...「遭捅10刀」慘死　恐怖兇嫌下場出爐

▲萬男見沈女倒地仍不肯善罷干休，持刀又多捅了幾下。（圖／翻攝自《北京時間》）

記者洪珮瑄／綜合報導

江西南昌市5月24日發生一起命案，一名沈姓實習女律師突然遭到陌生男子襲擊，當街被砍了將近10刀後，臥倒血泊慘死。據悉，持刀的萬姓兇嫌當時坦承，是因為看到對方長得漂亮，所以才狠下毒手。南昌市中級人民法院今（15）日開庭審理該案，並將萬男以故意殺人罪「判處死刑」。

綜合陸媒報導，事發當時，沈女和另外2名同事走在街上，突然遭到一名陌生男子襲擊，當場被砍了將近10刀。據影片顯示，萬男直接衝向穿黑衣的沈女，並且狠狠地先砍了2刀，隨後見對方倒地又狂捅數刀，相當兇殘。

走在沈女旁邊的2名同事見狀嚇傻，好幾次想要上前阻止，卻怕變成萬男的下一個目標，只好等到萬男離去後，才趕緊查看沈女的傷勢，並將其送往醫院治療。

事後，32歲萬男表示，自己是因為感情失敗，所以才想隨機殺人當作報復。他甚至還坦承，原本想襲擊高個子的女生，但後來看見沈女皮膚白又漂亮，於是便轉換目標。據悉，萬男先前被確認患有躁鬱症，但法院認為，兇嫌當時具有完整的辨認和控制能力，因此重新做出判決。

▲萬男先前被認定有躁鬱症，但後來發官發現他犯案時，腦袋視清楚的。（圖／翻攝自封面視頻）

經調查，萬男在當天先購買了一把尖刀和毛巾，之後再乘車到事發廣場附近尋找目標，正好發現沈女與2名友人迎面而來時，因此便跟蹤對方走到一個人煙稀少的地方，並且拿出尖刀刺向沈女頸部後逃逸。隨後，他在當日下午6點多左右，向警方自首。

被害者沈女因被刀刺了數刀、鎖骨動脈管斷裂，經過插管、心肺復蘇等仍然搶救無效，最後還是不幸死亡。事後，法醫為沈女進行驗屍，發現她被人用單刃刺器刺傷全身多處，導致大量出血死亡。

南昌市中級人民法院今日開庭審理該案，法院認為，萬男故意非法剝奪他人生命，致一人死亡，其行為已構成故意殺人罪，而且是在具有完全刑事責任能力的情況下，手段殘忍，最後判決萬男處以死刑。

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▼法院最後判決萬男涉嫌故意殺人罪，處以死刑。（圖／翻攝自封面視頻）