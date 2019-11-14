下周一正式上路！　銀行授信、存匯人員賣保單禁拿佣金

▲金管會完成修改保險業招攬辦法，對於借錢買保單等行為，預計下周一上路。（圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今天（14日）公布，銀行授信、存匯部門人員，銷售儲蓄險或投資型保單，禁止領取保單佣金，另也規範客戶若在投保前3個月內，出現貸款或解約定存的行為，須由非銷售部門人員打電話給客戶，進行訪問並確認繳保單的資金來源，若違法相關規定，將依法開罰10萬元至300萬元不等，最重銀行恐被取消兼營保經代業務，預計下周一（18日）正式上路。

為解決銀行勸誘民眾借錢買保單的亂象，金管會已完成「保險經紀人管理規則」及「保險代理人管理規則」部分條文修正草案的預告程序，其中一項為銀行授信、存匯部門人員，如果銷售投資型保險商品，以及具解約金的保險商品（不包括保險期間在3年以下的傷害保險及房貸壽險），皆不可收取佣金。

第二，客戶在投保前3個月，如有出現貸款、解約定存或保單貸款，銀行應指派非銷售部門人員進行電話訪問，確認保單的資金來源，與保戶的投保意願，避免客戶暴露更高的財務風險之中。

至於銀行以KPI或扣年終獎金來規定，授信、存匯部門行員若不收取佣金的情況下，銷售保單是否可行。保險局指出，從法規上並沒有直接限制授信、存匯部門行員不可以賣，不過沒有佣金的話，對行員來說並沒有誘因。

保險局表示，銀行若違反相關規定，依照保險法第167條之3，應限期改善，或併處10萬以上、100萬以下罰鍰，最重則可依保險法規定，取消兼營保經代業務。