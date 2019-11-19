影／台商回流資金0？　別被唬了！余宛如把真相一次還原看這裡

▲「2020蔡英文總統連任海外台商後援會成立大會」上，蔡英文強調，有政績的團隊值得再給四年。（圖／記者沈繼昌攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委曾銘宗18日在國會質詢時，逼問經濟部官員，指控「台商回台資金是0」，且不讓官員做完整論述。對此，民進黨立委余宛如在質詢時，則協助還原真相。

余宛如表示，經濟部預估「台商回流投資台灣」總金額上看8000億，今年估計投資2,250億元，明年落實逾2,000億元，其餘第三年落實完畢。

余宛如氣憤地說，令她難以忍受的是，國民黨把國會殿堂當成唱衰台灣的舞台，無所不用其極在蔡政府亮麗的資金回台政績上，蓋上厚厚的一層灰渣，打著監督的旗幟，卻蒙蔽真相，特別是曾銘宗委員在質詢時，自導自演「說台商回台資金是零」，當經濟部林次長要說明真實的情況，卻叫他閉嘴。

余宛如說，「台商回台投資」跟「資金回台投資」其實是兩件事，但國民黨卻把它混淆。首先，「台商回台投資」不一定需要將資金匯回，可以利用在台資產抵押借貸、融資或自有資金去投資，錢雖未匯回但還是台商選擇回到台灣而不是在海外投資。

其次，余宛如表示，「境外資金匯回」多是指今年八月上路的法案，以解決資金匯回遇到的問題，吸引境外資金真的回到台灣。

她強調，為了讓所有人看清楚國民黨是如何混淆視聽、誤導大眾，她在質詢時想給經濟部林次長機會，向社會大眾澄清誤解。然而曾銘宗委員卻在主席台上，多次咆嘯，打斷質詢，更警告林次長：「 你敢說給我試試看！」

余宛如表示，她頂下所有的壓力讓官員有辯白抹黑、捍衛政策的機會，但要不是經驗不足，要不是臨陣怯戰，浪費大好機會捍衛政府執政的成果與文官的尊嚴，懾於曾銘宗主席的壓迫，不敢拿起麥克風說明，讓政府的努力與聲譽，因為他的猶豫，失去了極佳的辯護機會。

在「台商回台投資資金為零」的真相細節，余宛如表示，在馬英九時代就有推出「加強推動台商回台投資方案」吸引台商回台投資，並推出優惠利率讓台商貸款；但是成效不彰，從民國101年到103年間，只有1466億元回台投資。

余宛如說，國民黨明明知道，當時台商回台投資的資金，其實跟蔡政府現在推動的「歡迎台商回台投資行動方案」一樣，幾乎都是向國內金融機構借貸或是用自有資金投資，當然資金的「金流」，都是在國內，卻還要曲解成「台商回流投資、境外資金匯回是零」，國民黨難道要「故意忘記」？

余宛如表示，蔡英文政府的「歡迎台商回台投資行動方案」，光是今年就能完成2250億，方案完成後，更能吸引最少6971億的資金回台投資，遠比馬政府的方案成功，國民黨卻不願接受這個事實。

余宛如強調，在馬英九時代「加強推動台商回台投資方案」，竟然讓企業可免去外勞就業安定費，鼓勵大量使用外勞，蔡政府的沒有免去外勞就業安定費，並保障本國勞工工作機會！預估可以創造本國就業人數56294人。

比較之下，余宛如說，台商投資都沒有資金從海外匯回，但因為督促政府推動「境外資金匯回專法」提供台商更多管道，讓國外的資金能落地，與鼓勵台商回台投資的方案相輔相成。簡言之，因為我們有境外資金匯回投資專法，蔡政府才是真正讓境外資金能匯回台灣的政府。

余宛如說，國民黨指控本投資方案匯回的資金為0是計劃失敗、是經濟部亂報數字，但是回台投資方案本來就不限定要資金匯回，而是應該重視投資金額的多寡。

余宛如強調，國民黨的委員們對回台投資方案的運作根本就心知肚明，卻模糊焦點，扭曲事實，明顯顛倒是非惡意抹黑，剝奪人民知道事實的權利，「不但故意忘記，更害怕想起，才會屢屢在國會殿堂上，失格的不斷演出恐嚇辱罵的低級劇碼。」

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