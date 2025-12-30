PAPAGO業者違法「中製系統」入侵移民署！　鐵證曝光

▲研勤科技所販售的差勤打卡系統，被全台政府機關、民間企業廣泛使用。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

移民署2024年花了600萬元購買上百台機器，建置「差勤打卡系統」，讓各縣市專勤隊、服務站、機場航廈外勤隊人員不用接觸機器，透過人臉辨識就可以打卡上下班，希望減少病菌傳播的機會。不過，本刊最近接獲投訴，指控得標廠商「研勤科技」魚目混珠，機器外部以國產品牌偽裝，內部卻使用中國廠商生產的主機板，低價搶標成功，恐有國安疑慮。

本刊調查，研勤科技所生產的「PAPAGO FACE8台灣臉霸」人臉辨識設備，標榜專業AI影像辨識技術，完全台灣自主研發，曾榮獲台灣精品獎，被中央、地方政府及民營企業廣泛採用，宣稱是台灣市占率最高的人臉辨識引擎，有超過1千家客戶、每天50萬次辨識量，除了移民署外，內政部、經濟部也使用同款系統，甚至外銷卡達、馬來西亞等國。

▲移民署去年採購的「FACE8台灣臉霸」差勤打卡系統，傳出內部使用中國製零組件，恐有個資外洩、影響國安的疑慮。

投訴人A小姐指出，依《政府採購法》規定，公務機關採購資通訊產品，禁用中國製品，不過，研勤科技這套系統內部的主機板、電子元件配置，卻與中國深圳「眾雲世紀科技」生產的主機板一模一樣，還能驗收過關，不免讓人質疑有官商勾結、放水舞弊之嫌。

▲本刊透過管道取得移民署使用中的FACE8台灣臉霸打卡機，發現內部使用的零組件確有違反《採購法》之虞。

為了確認投訴人的說法，本刊透過管道取得1台移民署使用中的打卡機，並請3位電子工程師檢視相關構造，全程錄影存證。工程師指出，該設備外觀雖印有PAPAGO字樣，但內部線路排列混亂，不像是正統電子產品應有的裝配方式；此外，以主機板上的代碼ZYSJ-MT8788A上網搜尋，確實與眾雲世紀科技官網放的主機板照片相同。

▲移民署打卡機主機板上所標示的「ZYSJ」，正是中國廠商「眾雲世紀科技」公司的羅馬拼音縮寫。

▲移民署使用的打卡機主機板及晶片上，標示「ZYSJ」與S16116G等編碼，都可證實是由中國廠商所製造。

▲中國「經緯達集團」旗下公司生產的晶片，曾被美國政府列入禁用清單，如今卻出現在國內政府單位的打卡系統中。

工程師進一步檢視打卡機的上百個元件，結果發現一顆編號S16116G的網路變壓器，製造商為Mianyang Jingweida Science And Technology Co.Ltd綿陽精微達科技公司，生產時間為2023年第26週。本刊調查，綿陽精微達科技是中國四川「經緯達集團」旗下公司，其產品曾被美國政府查出有資安疑慮，列入禁用清單。



更多鏡週刊報導

中製系統侵官署2／中製機芯貼牌台廠商標 無良廠商靠一招瞞天過海「沒人管」

中製系統侵官署3／逾萬公務員臉部特徵恐遭中共掌握 移民署：若屬實追究廠商責任

中製系統侵官署4／中製產品滲透台灣竊個資案例多 遭控使用中國組件研勤董座親回應