委員會錄影存證！經濟部坦承海外資金回流0元　曾銘宗喊告余宛如

▲國民黨立委曾銘宗質詢。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文日前才宣布「台商回流」即將達到新台幣7000億元，但經濟部次長林全能18日證實，目前為止還沒有看到海外資金，讓外界議論紛紛。針對民進黨立委余宛如在臉書稱「國民黨自導自演」，國民黨立委曾銘宗也在該篇貼文底下留言表示，「余宛如委員！我真的很佩服妳，立法院財委會質詢都有錄影！妳竟然刻意扭曲事實！說我自導自演，真是好氣又好笑！不過提醒妳，不要太誇張，我保留法律追訴權！」

曾銘宗18日在財經委員會表示，民進黨很會行銷，將上市櫃公司原本擴廠的計畫都加入投資台灣的計算，有灌水的嫌疑。林全能則澄清，8成以上都是台商回台投資，不是原本的擴廠計畫，是新增的投資計畫，要經過經濟部審查，符合智慧製造等要求。

曾銘宗追問，台商回台投資資金都是國外匯入嗎？林全能回應，統計7成以上會用國內資金，包括自有資金及貸款，3成用國外匯回資金，目前都是先運用國內資金，目前為止還沒有看到海外資金。

經濟部18日晚間發新聞稿澄清表示，台商願回來投資是好事，只要合法，不必擾民、限定企業要從哪個口袋拿錢投資，也不必因台商用自有資金或融資來投資，就質疑回台投資的誠意。

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