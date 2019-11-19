香港3大學遺失「氰化鋅」等危險化學品　進入口眼可致命

▲香港理工大學附近的示威者手持汽油彈。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

隨進近日香港警民衝突蔓延至大學校園，如今傳出中文大學、理工大學和城市大學3所學校有危險的化學品遺失。專家警告，如果操作不當，這些有毒化合物可能對公眾和警察都有害，甚至可能致命。警方則表示，被盜的化學品「危險遠超出我們的估計。」

根據《南華早報》，上述3所大學向警方表示，化學物質是從其實驗室中被偷走的，港中大前講師Kenneth Kwong Si-san說，其中最有毒的是氰化鋅和亞砷酸鈉，這兩種化合物基本上是氰化物和亞砷酸鹽的變體，通常在實驗室中少量儲存，並用作化學反應的催化劑。

▲香港示威者衝出理大，港警發射多發催淚彈。（圖／記者宋良義攝）

雖然與這兩種物質以粉末形式接觸可能不會構成重大風險，但是如果它們進入人的眼睛或嘴中，則可能致命。臨床毒理學家馮顯達則說，吞嚥少至幾十毫克的氰化物可能導致死亡。

報導指出，香港中文大學損失了約80升濃硝酸、17.5升濃硫酸和2.5升己烷，毒理學家劉飛龍博士指出，如果使用不當，這類毒素可被用來「殺人」，「這比汽油炸彈和箭要危險得多。」

於此之前，港中大17日報警求助，稱至少有三類的危險化學品都被偷，容量高達80公升，包括可引發中毒的「己烷」，以及腐蝕性較強的「濃硫酸」、「濃硝酸」，其中濃硝酸被盜容量高達80公升，足以製造上萬個強酸彈。

►量達80公升！港中大3類「危險化學品」被偷 港媒：可製萬個強酸彈

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