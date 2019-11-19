林鄭：大學已成兵工廠　籲校內人士「放下武器」和平離去

▲香港理工大學近日發生多起警民衝突。（圖／記者宋良義攝）

記者馬叔安／綜合報導

香港特首林鄭月娥19日親上火線回應近日「理大事件」，她指出，「三罷」的抗爭行動，出現了大規模堵路，嚴重破壞社會秩序、危害市民的人身安全，有校長與她說校園已全面失守，大學校園已變成了一個兵工廠，很多武器都在校園內製造，希望校內人士放下武器，按指示有序離開。

林鄭月娥表示，有校長和她說，校園受破壞的程度令人慘不忍睹，需長時間復修，而且她知道，有一間大學發現了幾千個未用過的汽油彈，還有一些化學實驗室內的危險品被偷走，也有些大學成為了「練兵場」，例如將整個泳池天台來訓練人士如何進行衝擊及襲警的行為。

林鄭月娥說，從校長口中得知，並非所有佔領校園的示威者都是大學生，只有其中少部分是學生，示威者們之前於中大，以及尖沙咀區一帶大肆破壞，紅磡的過海隧也已經停止營運了差不多兩星期。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

林鄭月娥強調，與19日就任的新警務處長的鄧炳強提出處理相關事件的兩大原則，首先必須和平解決，希望他們放下武器，按指示有序離開，其次則是以人道和人性化方式處理受傷以及未成人士。

她指出，能否做到以上兩點，關鍵在校內人士，只要他們放下武器、有秩序從校園出來、過程中不使用暴力、按警方指示，便可以和平處理事件。