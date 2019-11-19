香港高院裁定禁蒙面法違憲　陸人大：強烈不滿嚴重關切

▲香港示威者發起「全民V怪客日」，港警出動水炮車驅離。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

針對香港高等法院18日裁定《禁蒙面法》違憲，大陸人大19日強調，香港法律是否符合基本法，只能由全國人大常委會作出判斷和決定。大陸國務院港澳辦發言人楊光則指出，「對該判決產生的嚴重負面社會影響表示強烈關注」，該規例實施以來對止暴制亂發揮了積極作用。

大陸全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉則說，對於香港高院裁定香港《緊急情況規例條例》部分條款不符合香港基本法，致使有關條款無效，「一些全國人大代表對此表示強烈不滿，全國人大常委會法工委對此表示嚴重關切。」

他強調，憲法和基本法共同構成特別行政區的憲制基礎，香港特別行政區法律是否符合香港基本法，只能由全國人大常委會作出判斷和決定，任何其他機關都無權，香港高等法院原訟庭有關判決的內容，嚴重削弱香港特區行政長官和政府依法應有的管治權，不符合香港基本法和全國人大常委會有關決定的規定。

▲香港蒙面示威者。（圖／記者游宗樺攝）

楊光表示，香港現行的《緊急情況規例條例》經過1997年2月全國人大常委會有關決定確認符合基本法，這表明該條例的全部規定都符合基本法，香港行政長官會同行政會議依據該條例制定《禁止蒙面規例》，即為依照基本法和全國人大常委會有關決定履行職權。

楊光強調，高等法院原訟庭判決《緊急情況規例條例》賦予行政長官在某些情況下制定有關規例的規定不符合基本法，並裁決《禁止蒙面規例》的主要內容不符合相稱性標準，公然挑戰全國人大常委會的權威和法律賦予行政長官的管治權力，將產生嚴重負面社會政治影響。

根據香港政府新聞網，就高等法院有關《禁止蒙面規例》司法覆核的裁決，警方表示，現已暫停執行該規例，待有進一步發展再決定如何處理，10月至今，因干犯《禁止蒙面規例》而被捕的個案只有三宗，其中一人被落案起訴，但未到審訊階段。

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