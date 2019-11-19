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3歲女兒伴屍一天　媽媽頭骨被「76公分斧頭劈入」慘死床上

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▲▼ 砍柴,斧頭,殺人,暗殺,情殺。（圖／CFP）

▲紐約州37年前曾發生一起斧頭殺人命案，警方直到近日才正是逮捕死者丈夫。（圖／CFP）

記者王致凱／綜合報導

美國執法人員近日在亞利桑那州一間養老院內，逮捕了現年67歲男子詹姆斯•克勞斯內克（James Krausneck），指控他於37年前謀殺自己的妻子凱瑟琳（Cathleen），用斧頭將她活活劈死。

綜合當地媒體報導，1982年2月19日，美國紐約州羅徹斯特（Rochester）近郊的布萊頓鎮（Brighton）發生一起殘暴兇殺案，時年29歲的凱瑟琳，被人發現陳屍在自家屋內，而報案人正是其丈夫詹姆斯。警方當時曾深入調查，原本以為是一宗入室搶劫殺人案，但卻始終無法抓到兇手。

時隔多年，詹姆斯如今已高齡67歲，退休後住在亞利桑那州一間養老院內。未料，布萊頓警方11月8日與同聯邦調查局（FBI）和紐約州門羅郡地方檢察官辦公室，突然將詹姆斯帶回調查，同時指控他涉及二級謀殺罪。

布萊頓警察局長卡特迪（David Catholdi）對外解釋，之所以在多年後將詹姆斯逮捕，是因為案發現場缺乏其他嫌疑人的生物證據。他說，「我們在那間房子裡沒有找到屬於其他任何人的DNA或指紋，我想這已經說明了問題。」

更可疑的一點是，詹姆斯當年受訪時聲稱，當天自己出門上班時妻子尚未遇害，下午5時下班後返家，剛進門就發現了遺體，他立刻跑到鄰居家報警。但根據驗屍報告，凱瑟琳的死亡時間為當天上午6時30分，明顯與詹姆斯說明的時間點有所出入。

詹姆斯的辯護律師伊斯頓駁斥警方的控告理由。他說，「我等著看警方的調查報告，但房屋裡真的沒有其他人的DNA嗎，我很懷疑。」詹姆斯目前已經被交保出獄。

據悉，詹姆斯退休前為企業主管，曾分別在紐約和華盛頓的兩家大型企業工作，退休後搬到亞利桑那州居住，共有過四段婚姻，而凱瑟琳是他的第一任妻子，兩人至案發前結婚八年，育有一名女兒莎拉（Sara）。

根據1982年2月21日出刊的《紐約時報》，時年3歲的莎拉當天與母親凱瑟琳一起在家，與屍體一同在家中被發現，所幸她毫髮無傷。報導提到，凱瑟琳是被兇手用一把76公分長的斧頭攻擊致死，倒臥在屋內床上，而被當作凶器的斧頭，原本就放在死者住處車庫，警方到場時，這把斧頭還卡在死者的顱骨上。

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