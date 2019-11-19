川普被眾院彈劾「擋不住了」　神人預言家曾「連續9次」說中大選結果

記者王致凱／綜合報導

美國美利堅大學（American University）歷史學者李奇曼（Allan Lichtman）17日預測，眾議院通過川普總統的彈劾案已經是「不可避免」，提醒民主黨勿在調查中預設時間限制。李奇曼以預測政壇走向著稱，從1984年以來已經連續9次準確預測美國大選結果，包括預言川普當選。

事實上，早在2016年11月16日，也就是川普當選為美國總統後1周，李奇曼就公開向CNBC節目發表預測稱，由於川普缺乏擔任公職經驗，可能在第一個任期內就面臨國會彈劾。如今看來，李奇曼的預測確實非常神準。

李奇曼17日又向MSNBC頻道節目表示，眾議院通過川普的彈劾案已經不可避免。他說，民主黨此舉是「幫了他們自己」，藉由發起彈劾調查來降低川普2020年大選連任的可能性。

李奇曼說「彈劾已經不可避免，我們都知道裴洛西（Nancy Pelosi）是多麼謹慎的人，如果彈劾案不能在眾院通過，民主黨不會走這麼遠。」

李奇曼過去曾連續9次說中美國大選結果，但他目前還不打算預測2020年川普是否能夠連任。李奇曼強調，「但我可以告訴你，民主黨終於提起勇氣向前邁出一步…這點幫了他們自己。」

他補充說，當川普成為美國史上第三位遭眾議院彈劾的總統時，將會降低他連任的機會。被問到對川普的彈劾案與水門事件有何不同時？李奇曼說，「民主黨人，你們注意聽，尼克森事件告訴你們不能在彈劾案預設時間限制。」

他說，國會針對尼克森的調查最開始僅始於調查水門事件，但隨著時間的推疑，他們逐漸發現非法的政治獻金、非法竊聽、非法闖入等罪行。

他補充說，民主黨應該要「看清大局」，特別是聚焦在川普的某些外交失誤上，例如拋棄庫德族盟友，將美軍從敘利亞東北部撤離。

美國歷史上僅有2名總統遭聯邦眾議院通過彈劾，分別是1868年的安德魯•詹森（Andrew Johnson），以及1998年的比爾•柯林頓（Bill Clinton），但都在參議院被檔下。尼克森（Richard Nixon）雖然也因水門事件而面臨國會調查，但他主動在眾議院表決前宣布辭職。

▼美利堅大學（AU）歷史學家李奇曼，曾連續9次準確預言美國大選結果。（資料照／達志影像／美聯社）



►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！