「蔡賴配」合體　易經命理老師：得票數上看715萬票

圖文／鏡週刊

繼國民黨、親民黨相繼推出正副總統候選人後，民進黨的「英賴配」終於在昨（17）日正式宣布合體，2人以「英德勝利，贏得勝利」為標語，道出贏得2020總統大選的決心。有易經命理老師指出，總統蔡英文是「當位帝王」格，賴清德則是「當位本命」格，兩位結合堪稱是「無敵鐵金剛」，目前檯面上競爭者的組合已難撼動，得票數有望衝破700萬。

易經命理老師高煜霖針對「蔡賴配」宣布時間，用「指算法」起卦，得到「小吉」卦。高煜霖表示，以時間的延續性和目前正是捉對廝殺的階段來看，這是最好的卦。高煜霖進一步分析，「小吉」卦的卦意是「雙雁入青雲」，即已昭告「蔡賴配」的運勢將一飛沖天，當選指數相當高，除非2位故意做錯事、說錯話，否則翻盤指數幾乎接近「0」。

高煜霖解釋，此卦當中有一句卦辭「陰人來報喜」，建議「蔡賴配」的全國競選總指揮，最好找女性，得票比例有機會再提升一檔次，更深層來看，不分區立委也很可能超乎預期。還有一句卦辭「失物在坤方」，「失物」有「平反」、「還公道」的概念；「坤方」指的是西南方，意指如果操作得當，台南、高雄的總統票，及政黨票的得票數會創新高，甚至「區域立委」有機會全壘打。

高煜霖建議蔡英文和賴清德2人要走雙母雞路線進行輔選，因為卦辭另有一句「路上好商量」，可以減少不必要的衝突；最重要的一句「行人即便至，交關甚是強」，建議兩位主帥每個選區都要到達，因為跑越多次，票數會更高。

值得一提的是，卦辭「失物在坤方」還有一含義，即為香港「反送中」持續進行，顯示該事件是影響大選的主因之一。如此，「蔡賴配」得票數有機會超越700萬票，上看715萬票！

高煜霖說，這是用古智慧的演繹方式分析選情，一切僅供參考；誰才是真命天子，還得看當事者是否有福報、得民心，方能贏得大選。



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