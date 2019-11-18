前政治顧問用食物回擊政策　在白宮旁開「移民餐廳」

在 Instagram 查看這則貼文 Immigrant Food（@immigrantfood）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 12 日 下午 3:59 張貼

▲謝克特（右三）和餐廳團隊夥伴。（圖／翻攝自Instagram）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國華盛頓一家新開幕的「移民餐廳」位在距離白宮不到一個街區的地方，主打力捧移民的態度，與川普激進的反移民政策顯示巨大對比。餐廳聯合創辦人謝克特（Peter Schechter）表示，美國一切食品相關產業都得依賴移民，沒什麼能作為比食物更有力的回擊。

綜合外媒報導，「移民餐廳」擁有多種融合全球不同文化的餐點，菜單上還會告知顧客幫助當地移民的方式。當餐廳打烊，這裡便成為移民倡導團體的工作室，定期舉辦英語課程、求職服務等活動。

60歲的謝克特是一名經驗老道的政治顧問，曾待過華府智囊團，他在店裡不斷和顧客打交道，並提供民眾點菜建議。謝克特表示，為這家餐廳已經籌備了一年多，希望大家能在這能體會到家的溫馨。

在 Instagram 查看這則貼文 Immigrant Food（@immigrantfood）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 5 日 上午 5:58 張貼

▲餐聽融合各種風味的美食。（圖／翻攝自Instagram）

身為奧地利、德國移民後代的謝克特認為，來到美國的移民是國家成長的根本，他不得不回應各地突增的反移民言論，「這不是我熟識的美國，感覺好像那些人高高在上地貶低移民是正常的」。

謝克特補充，「不論是採集、去皮、包裝、屠宰場或是餐廳，一切食品生產相關的產業都很依賴移民的勞動力，還有什麼能作為比食物更好的回擊？」。

移民餐廳和白宮的距離讓外界猜測在諷刺川普，但謝克特說，其實這都是巧合，一直希望能和白宮有緊密的聯繫，但沒想過會靠那麼近，這家餐廳完全無關於川普和政治。

在 Instagram 查看這則貼文 Immigrant Food（@immigrantfood）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 6 日 下午 1:54 張貼

▲餐廳內裝潢。（圖／翻攝自Instagram）

但川普的政策確實吸引許多顧客登門拜訪。27歲的伊莎.達塔（Isha Datta）提到，「整個政府部門都該來這吃頓飯，他們必須記得我們的建國理念和一直以來追求的目標」。

謝克特認為，移民的討論不該兩極分化，多數民調顯示，大部分民眾認為移民有益無害，希望有天民主黨及共和黨員能共同在這用餐，「餐桌一直是能讓大家集結共識的地方」。