連續4年落後越南！留學美國人數排行　台灣排世界第七

圖文／鏡週刊

美國國務院教育與文化事務局及國際教育協會（Institute of International Education，簡稱IIE）今（18日）公布2018、19年度國際教育交流門戶開放報告（Open doors）顯示台灣赴美留學人數達23,369人，創8年來新高，且連續4年成長，蟬聯第7。

根據IIE公布報告顯示，2018、19年度，全世界留學美國的總人數為1,095,299人，連4年突破百萬人，較去年些微成長了0.05%，占美國高等教育的5.5%，攻讀領域主要為工程（Engineering）、商管（Business and Management）和數學與電腦科學（Math and Computer Science）。

赴美留學生的國家分布方面，中國占了33.7%（369,548人），加上印度18.4%（202,014人），兩國加起來超過5成。其餘第3至第10名，依序為南韓4.8%（52,250人）、沙烏地阿拉伯4.8%（37,080人）、加拿大2.4%（26,122人）、越南2.2%（24,392人）、台灣2.1%（23,369人）、日本1.7%（18,105人）、巴西1.5%（16,059人）及墨西哥1.4%（15,229人）。

台灣學生赴美求學，以攻讀研究所為最大宗，占了4成，其次是就讀大學部占了31.1%，而畢業後實習占了21.8%，其餘的7.1%為選讀非學位學程。

事實上，縱觀十年來IIE的門戶開放報告，赴美留學生國籍，自2009、10年起都是中國穩坐第一，由印度居第二，南韓穩居第三，沙烏地阿拉伯幾乎都排行第四，第五多為加拿大。

不過第六至第十個因人數差異不大，每年各有消長，因此排名僅稍有浮動，越南從2008、09學年躍入排行前10，後來排名穩健往前移動，連4年蟬聯第6，台灣則連5年排行第7，日本連5年排行第8，墨西哥前兩年皆排行第9，今年為第10，巴西前兩年排行第10，今年則為第9。

美國人出國留學人數，也較上一學年成長了2.7%，多達341,751人，以英國最受歡迎，占了11.5%，其次依序為義大利、西班牙、法國與德國。





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