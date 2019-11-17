25歲東大生看夜景爆頭亡　租車翻覆撞爛「壓車底慘死」

記者柯沛辰／綜合報導

台東大學25歲張姓延畢生租車載同學出遊，不料16日深夜北上行經中華大橋，疑似轉彎車速過快，整輛車失控飛越對向車道，撞上分隔島翻覆。當時同學自行爬出脫困，但張姓駕駛被壓在車底，等到被救出時已腦漿四溢，不幸身亡。

根據警方調查，張姓男大生一度休學，是資管系大五延畢，與19歲蘇姓心動系大二生同為基督教知本東大會所教友，因此相約16日晚上到卑南鄉富源山區喝茶賞夜景。當晚他租車載蘇姓學弟出遊，但晚間9點20分北上行經中華大橋時，疑似車速過快，不慎擦撞外側護欄，導致整輛車失控飛越對向車道，又撞上分隔島翻覆。

▲東大生租車載學弟看夜景，疑似車速過快翻覆。（圖／東森新聞）

當時副駕的蘇姓學弟自行爬出車外，全身擦挫傷。張姓駕駛則被壓在車下，頭部破裂、腦漿四溢，被救出時已明顯死亡。蘇姓學弟第一時間面對鏡頭心有餘悸，「應該是前面那邊有個彎，可能是車速太快，他沒有控制好，然後就往這邊（分隔島）衝，他沒有喝酒。」

車禍現場清楚可見，整輛轎車嚴重損毀、面目全非，還不斷漏油，宛如一團廢鐵。警消抵達時，現場瀰漫刺鼻汽油味，眾人擔心爆炸起火，進行預防性灑水，費了好大力氣才把張姓駕駛拖出，但仍回天乏術。

▲車輛翻覆後，現場瀰漫濃濃汽油味，警消不敢大意。（圖／東森新聞）

翻開張姓死者臉書，今年3月才剛與女友交往熱戀，感情融洽，不時PO文放閃。照片中，張姓男學生社交生活多采多姿，除了跟朋友烤肉出遊，還跟志同道合的死黨創立網路頻道，一同探討社會議題，所以噩耗傳回學校，同學親友無不感到錯愕。

台東大學指出，2人在校學習表現正常，事故車輛是租賃車，也沒有酒駕情況，如今教友結伴出遊遇劫，學校深感遺憾，將全力協助家屬處理後事，以及學生保險後續理賠。

至於確切車禍原因，警方還要進一步釐清。

▲張姓死者在臉書上與女友甜蜜放閃，如今卻天人永隔。（圖／翻攝自臉書）

▲當時車輛先向右撞到護欄，才失控衝向對向車道，並撞上分隔島翻覆。（圖／東森新聞）

▲蘇姓學弟驚險脫困，事後仍心有餘悸。（圖／東森新聞）

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