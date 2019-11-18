運將恍神猛撞...重機騎士飛滑10m遠！他留一句：會去醫院看你　回家關機爆睡

▲▼ 運將恍神猛撞正在停等紅燈的重機騎士 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市一名陳姓運將17日傍晚6時許，行經淡水區淡金路五段時，因疲勞駕駛竟直直朝向停等紅燈的重機撞去，導致騎士當場受傷送醫，但他並未完成警詢就直接回家呼呼大睡，手機更乾脆關機，直到隔日上午警方撥打市話，才赴派出所接受調查，被依規定開罰3000元以上9000元以下罰鍰。

據了解，32歲的丁姓騎士17日和一群重機車友同遊北海岸，往台北方向返程時，因紅綠燈與友人分開，沒想到下秒便被恍神的陳姓運將開著計程車猛撞，當場彈飛滑行了約10公尺才停下。

陳姓運將見狀趕緊下車，向左腳受傷的丁姓騎士表示，「會去醫院看你」，接著便神隱，就連警方到醫院製作筆錄時，也連絡不上陳姓運將，直至透過車籍資料查出住家市話，18日上午8時許才聯絡上人。

警方表示，事故發生後，陳姓運將有留下來提供身分、車籍資料，也有協助繪製車禍現場圖，但沒等到製作筆錄就落跑了，還將手機關機。

事後陳姓運將供稱，17日載小孩到北海岸遊玩，因為疲勞駕駛才會沒注意到紅燈追撞重機，後來太累返家後便關機睡覺。他最後被依道路交通管理處罰條例，未依規定完成處置，開罰3000元以上9000元以下罰鍰。

▲▼ 運將沒等到做筆錄就逕自開車回家，還將手機關機爆睡一波 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

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