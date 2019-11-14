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富邦人壽違法取得人力銀行求職者名單　金管會開罰480萬

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▲▼ 富邦人壽。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲富邦人壽違反保險相關法令，遭金管會開罰480萬元，並予以8項糾正。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（14）日表示，富邦人壽爆出業務員為增員，假借其他公司名義，拿到在人力銀行對保險業隱藏履歷的求職者名單，涉嫌不當取得個資的情形，加上其他違規事項，最終核處罰鍰新台幣480萬元，並予以8項糾正。

金管會在2018年辦理一般業務檢查時，發現富邦人壽違反保險相關法令規定，保險局表示，在2016年至2018年期間，富邦人壽有多家通訊處傳出業務員透過人力銀行，對於隱藏保險業履歷的求職者，涉嫌非法取得個資。另據檢調公告資料顯示，至少有2萬筆資料遭不當使用，其中以1111人力銀行占最多，直到民眾向公司申訴後才傳出。

保險局指出，富邦人壽先前已接獲民眾申訴，儘管當時已有做出懲處，也對業務員進行宣導，但卻沒有查核機制，有效抑制行為，導致後續衍生出後續重大爭議案件，因此開罰180萬元。

另外，富邦人壽辦理房屋貸款徵信作業，有授信審核表揭示用途為「購買房屋或修繕房屋」，不過貸資金有購買大額躉繳保險商品者，有未確認所貸金額實際用途，以及對以貸款方式購買投資型保險的案件，有核保未詳予評估其妥適性及風險；另查部分要保文件未詳予記載負債金額（即該次貸款金額），不利核保作業正確性及風險評估，因此罰鍰120萬元。

針對銷售商品的金融機構及其轄下業務員，於銷售或服務過程有疏失者未納入考核評估，以及辦理法人保單變更作業，未建立妥適檢核措施，導致有法人資格已被解散登記，保險局各開罰60萬元。

至於投資性不動產的風險控管作業、行動投保作業的控管措施、利害關係人交易對象的建檔作業、理賠作業、網路投保的核保作業、不動產投資地上權開發的分析評估作業、辦理客戶職業建檔作業及新契約電訪作業等缺失事項，金管會共計核處8項糾正。

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