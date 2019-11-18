兒子媳婦女兒一起來！逼越女賣淫賺2千萬　蛇頭「一家五口」全部收押

▲刑事局偵二大隊破獲一起黑幫家族經營賣淫集團案件。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊與移民署台北專勤隊18日宣布破獲1個以暴力脅迫越南女子賣淫集團，以扣留越南女子護照文件等方式，逼她們不能休息，若有被害人不從想或離開，集團成員就施加暴力威脅「妳敢逃走，就把妳的腿打斷」，台北地檢署連日指揮刑事局兵分24路展開搜索，並約談陳姓幹部等18集團成員到案，將依違反《人口販運防制法》、傷害、恐嚇等罪偵辦。

▲刑事局偵二大隊破獲一起黑幫家族經營賣淫集團案件。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵二大隊第二隊日前接獲線報：發現以陳姓男子為首的人口販運集團，透過仲介尋找願意來台工作的越南籍女子，實際上是安排她們到中山區應召站從事賣淫等不法行為，並以苛扣護照、揚言以暴力毆打、甚至對家人不利等手段威逼越南女下海賣淫，該惡質暴力集團還找越南籍的幹部負責監督女子有無「上工」，越南女每次賣淫代價2500元到3000元不等，一半要繳給集團。

▲刑事局偵二大隊破獲一起黑幫家族經營賣淫集團案件，警方查扣威力強大的鎮暴槍。（圖／記者張君豪攝）

因為越南女子的護照等身分文件都被集團沒收，若有人想休息、離開，都會遭到恐嚇，使越南女子不敢經舉妄動，幾乎每天都得在房內等著接客，有的人只有被警方查獲涉嫌妨害風化等案時，連有擔任仲介的成員良心過不去想離開集團，還被陳姓蛇頭教唆幫眾毆打甚至持西瓜刀斷腳筋，行徑相當殘忍，陳姓蛇頭么兒對外聲稱是天道盟新莊分會的副會長，藉著黑幫威名統率手下進行應召站經營。

▲刑事局偵二大隊破獲一起黑幫家族經營賣淫集團案件，偵二大隊副大隊長何明賢說明案情。（圖／記者張君豪攝）

警方指出：陳姓蛇頭「吃好兜相報」不但自己下海經營應召站，連兒子女兒媳婦都轉介到應召站幫忙行政、規劃越南女賣淫業務。由於陳姓蛇頭應召站生意不惡、欠缺人手，導致陳家人幾乎都下海幫忙，警方也嘖嘖稱奇。

刑事局會同北市警中山、信義、南港、士林警分局、新北市新店、樹林分局，移民署台北專勤隊、調查局中山站於14日展開大規模搜索，陸續逮捕包含陳姓蛇頭等18位集團嫌犯到案，檢警計算，該集團從今年3月經營迄今不法所得超過新台幣2000萬元。警訊後將陳姓主嫌等涉案人依違反刑法傷害、恐嚇、妨害自由、組織犯罪防制條例第3條及人口販運防制法等罪嫌方向偵辦。

警方並查扣犯案工具電腦2台、鎮暴槍2支、瓦斯槍1支、幫派徽章4個、行動電話68支、記帳本4本等證物，並救出11名越南籍性工作者，檢警上周連夜複訊，檢察官諭令聲押陳姓主嫌一家人及主事幫眾共7人獲准，警方目前正循線擴大追查集團金流，並不排除有更多越南籍被害人。

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