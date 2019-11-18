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「把快樂音檔傳給粉絲聽」　前男友潛入直播主閨房偷錄音…認錯賠16萬

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▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲郭男2度潛入擔任直播主的前女友閨房，藏放手機偷偷錄下前女友和男子性行為聲音。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北郭姓男子和擔任直播主的前女友分手後，拿著備用鑰匙潛入前女友住處，偷偷藏了1隻手機錄音，錄到前女友和其他男子在床上「快樂的」聲音，還偷走前女友的手機，恐嚇「把妳的音檔傳給粉絲聽」，郭男被控涉嫌妨害秘密等罪後，當庭認錯賠償前女友16萬元，台北地檢署18日依竊盜、強制等罪給予緩起訴處分。

據了解，20多歲的郭男和前女友分手多時，一直對擔任直播主的前女友念念不忘，不但沒有歸還前女友住處的鑰匙，還在2019年6月間，2度拿著鑰匙潛入前女友房間，偷走前女友手機，另外把自己的手機藏在房內，開啟錄音模式，結果錄到前女友和其他男子發生性關係的快樂過程。

▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲被害人不知道自己被偷錄，收到音檔才嚇到趕緊報案。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

前女友一直不知道閨房遭入侵，後來和郭男互傳簡訊談判時，郭男表示「我有錄音，要不要聽聽？」，前女友仍不明究理地說：「你傳啊」，郭男再說「也傳給你的粉絲聽聽」，前女友收到郭男私訊傳來的音檔，才驚覺自己被錄音，趕緊轉傳給友人，請友人不要打開檔案，幫忙保管存證，並一狀告上法院。

郭男到案後坦承私闖前女友閨房並偷錄音，當庭拿出16萬元賠償前女友，獲得前女友同意撤回告訴，但因竊盜且妨害前女友使用手機的強制等罪非告訴乃論，檢察官調查後給予郭男緩起訴處分，處分期間1年。

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