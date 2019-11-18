禮貌男被長輩念「太準時是壞習慣」！　網點出關鍵：過5分鐘再傳訊息是體貼

▲長輩說，不要約定時間一到就傳訊息給對方，會造成別人壓力。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

一名網友昨天回南部老家和家人聚餐，大家約好12點在餐廳集合，他還很有禮貌地提早10分鐘到現場，於是傳訊息和其他人說一聲自己已經到了，其他親戚則是大概12點30分才陸續抵達，沒想到在接下來的吃飯過程中，一名長輩突然語重心長地告訴他，「以後就算準時到了，也要等約定時間到的5至10分鐘再說自己到了」，更說一抵達就傳訊息告訴別人是個「壞習慣」。

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▲網友認為，給對方5分種緩衝時間，並不代表自己準時到就是錯的。（示意圖／翻攝自pixabay）



原PO在PTT表示，長輩跟他說，「太準時甚至是提早到會給人一種壓力」，還提醒他以後跟長官、客戶或是心儀的女生吃飯，最好不要太準時，因為這樣會「害對方懷疑自己是不是遲到大王」，造成別人觀感不佳。

原PO聽完後感到十分疑惑，他的觀念是與別人有約就應該要守時，長輩卻認為太準時是壞習慣，反而會造成別人壓力。網友表示，準時才是表達出自己重視這件事，且尊重對方的態度，「準時是種禮貌，是能力也是態度」、「不想守時還怪準時的人給壓力，真會牽拖」、「守時是美德，不準時就是不尊重對方的時間，那對方幹嘛要準時？」

也有網友緩頰說，親戚的意思應該是「等約定時間到了再傳訊息」，即便自己有提早到，也要等時間到了才告知，才不會有催促對方的感覺，「跟客戶約我會準時到，但大約過5到10分鐘客戶沒來才會發簡訊告知已到」、「我會早到五分鐘，對方遲到5分鐘以上再傳訊息問」、「看狀況，如果對方是長官上司，或是你尊敬的長輩、遠道而來的人，晚點講自己到了會顯得比較體貼。」

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